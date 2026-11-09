Valle Hermoso inauguró un monumento en homenaje a los excombatientes de Malvinas

La ceremonia se realizó este sábado con la presencia de veteranos de guerra, familiares, autoridades municipales y representantes de distintas instituciones. El nuevo espacio busca mantener viva la memoria de quienes participaron del conflicto del Atlántico Sur.

Valle Hermoso inauguró este sábado un nuevo Monumento a los Excombatientes de la Guerra de Malvinas, en una ceremonia que reunió a veteranos, familiares, autoridades y vecinos para rendir homenaje a quienes participaron del conflicto bélico de 1982.

El acto estuvo encabezado por el intendente Daniel Spadoni, acompañado por funcionarios municipales, integrantes del Concejo Deliberante y el jefe comunal de Casa Grande, Miguel Moreno.

También participaron representantes de instituciones locales, efectivos de la Policía, integrantes de Bomberos Voluntarios y, especialmente, veteranos de Malvinas junto a sus familias, protagonistas centrales de la conmemoración.

La ceremonia contó con el acompañamiento de la Banda Municipal «ARA General Manuel Belgrano», que aportó el marco musical a la inauguración.

El nuevo monumento fue concebido como un espacio permanente de memoria y reconocimiento, destinado a homenajear a los excombatientes y mantener presente su historia en la comunidad.

Desde la Municipalidad destacaron que la iniciativa también busca transmitir a las nuevas generaciones el significado de la causa Malvinas y el reconocimiento a quienes defendieron la soberanía argentina.

Con esta inauguración, Valle Hermoso incorpora un nuevo lugar de homenaje público a los veteranos de guerra, que permitirá mantener presente su legado y fortalecer la memoria colectiva.