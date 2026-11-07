Tragedia en Santa María de Punilla: encontraron muertos a una mujer y su hijo de 6 años en el río Cosquín

Las víctimas eran oriundas de Santa Fe y habían viajado a las sierras de Córdoba para visitar a familiares. El cuerpo de la madre fue hallado el viernes por la tarde y el del niño apareció este sábado, después de un intenso operativo de búsqueda. La Fiscalía de Cosquín investiga las circunstancias de las muertes.

Una mujer de 39 años y su hijo de 6 fueron encontrados sin vida en el río Cosquín, a la altura del balneario La Pasarella, en barrio Villa Caeiro de Santa María de Punilla. Los cuerpos aparecieron con casi 18 horas de diferencia, entre la tarde del viernes y la mañana de este sábado, mientras la Justicia investiga las circunstancias de la tragedia.

Las víctimas fueron identificadas como Noelia Rocío Sánchez, de 39 años, y su hijo Benicio Sánchez, de 6, ambos oriundos de la localidad de Roldán, provincia de Santa Fe. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, habían llegado a las sierras para pasar unos días en casa de familiares.

El primer hallazgo se produjo este viernes, alrededor de las 15.30, cuando fue encontrado el cuerpo de la mujer en el sector del río cercano al balneario.

Entre sus pertenencias se encontraron objetos personales y documentación de su hijo, lo que motivó un operativo de búsqueda para localizar al pequeño.

Efectivos de la Policía de Córdoba desplegaron un amplio rastrillaje por la zona ribereña, que se prolongó durante varias horas.

Finalmente, este sábado, alrededor de las 9.30, fue encontrado el cuerpo sin vida de Benicio, confirmando el trágico desenlace de la búsqueda.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Fuero Múltiple N.º 2 de Cosquín, encabezada por Silvana Pen, que busca reconstruir lo ocurrido y determinar en qué circunstancias madre e hijo terminaron en el río.

De acuerdo con la información oficial, el resultado preliminar de la autopsia practicada a Noelia Sánchez estableció que falleció por asfixia por inmersión.

En el caso del niño, todavía se aguarda el resultado del examen forense que permitirá determinar la causa de su muerte.

La Fiscalía continúa reuniendo elementos para establecer la secuencia de los hechos, ya que hasta el momento no se difundieron precisiones sobre cómo se produjo el episodio.

El doble hallazgo provocó una profunda conmoción en Santa María de Punilla, especialmente en barrio Villa Caeiro, donde durante varias horas se concentraron los trabajos policiales y de búsqueda.