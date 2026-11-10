Córdoba volvió a recibir a un Papa después de 39 años: la histórica jornada de León XIV entre multitudes, encuentros y mensajes de esperanza

El Pontífice reunió a una multitud en la misa de FAdeA, recorrió las calles de la capital en Papamóvil y saludó desde el mismo balcón del Arzobispado que utilizó Juan Pablo II en 1987. Recordó al Cura Brochero y a Mama Antula, recibió obsequios cargados de identidad cordobesa y cerró su visita en la Catedral con un llamado a mantener vivo el legado de Francisco.

Hubo una imagen que unió dos momentos separados por 39 años: un Papa asomado al balcón del Arzobispado de Córdoba y una multitud que, desde la avenida Hipólito Yrigoyen, levantaba los brazos para recibir su saludo. En abril de 1987 había sido Juan Pablo II. Este martes, el protagonista fue León XIV, que volvió a colocar a Córdoba en el centro de una jornada de trascendencia religiosa e histórica.

La visita del Pontífice se extendió durante ocho horas y dejó una sucesión de imágenes que difícilmente se borren de la memoria de quienes participaron: cientos de miles de peregrinos reunidos en FAdeA, familias que aguardaron durante horas a lo largo de las avenidas, niños que recibieron su bendición, encuentros con personas atravesadas por historias de dolor y superación, y una Catedral colmada para escuchar sus últimas palabras antes de partir.

El momento central fue la misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA, donde la Santa Sede informó una asistencia estimada en 650.000 personas, de acuerdo con los datos de las autoridades locales. Otras coberturas calcularon una concurrencia cercana a las 800.000.

Pero el acontecimiento excedió ampliamente la celebración religiosa. Córdoba recibió por segunda vez en casi cuatro décadas a un jefe de la Iglesia católica y lo hizo con una movilización que reunió a peregrinos de distintas provincias argentinas y países de la región.

Una bienvenida marcada por la emoción

El avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó a León XIV desde Buenos Aires aterrizó a las 8.57 en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella.

Al pie de la escalerilla lo esperaban el gobernador Martín Llaryora, el intendente de Córdoba Daniel Passerini y el arzobispo de la ciudad, cardenal Ángel Sixto Rossi, junto con otras autoridades.

El recibimiento tuvo también protagonistas menos habituales en una ceremonia protocolar: estudiantes de las escuelas rurales Ceferino Namuncurá, de las Altas Cumbres, y Nuestra Señora del Valle, de Los Gigantes, además de alumnos de la escuela República del Perú, de la capital provincial.

La música del coro del Instituto Domingo Zipoli acompañó la llegada, mientras los chicos aguardaban la oportunidad de acercarse al Pontífice.

Después de saludar a las autoridades, León XIV se apartó del recorrido previsto para acercarse a los estudiantes. Recibió cartas, conversó brevemente con ellos, les entregó rosarios y aceptó fotografiarse con algunos. Incluso se tomó una selfie con uno de los niños.

Antes de retirarse también saludó a representantes de organizaciones vinculadas con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

Llaryora celebró la llegada del Papa con un mensaje en sus redes sociales en el que recordó que Córdoba volvía a recibir a un Pontífice después de 39 años.

El gobernador reivindicó la tradición religiosa de la provincia, a la que identificó con el Santo Cura Brochero y el legado de los jesuitas, y destacó la importancia de la visita en un contexto de divisiones sociales.

«En tiempos de tantas divisiones e individualismo nos interpela tu mensaje de paz, fraternidad y esperanza», expresó, antes de convocar a construir una Argentina donde el diálogo y el respeto permitan superar las diferencias.

Una noche de vigilia y una mañana histórica en FAdeA

Mientras el Papa realizaba sus primeras actividades en Córdoba, una multitud ya lo esperaba en el predio de FAdeA.

Muchos peregrinos habían llegado el lunes por la tarde y pasado la noche allí, con reposeras, mantas, abrigos y provisiones. La vigilia combinó momentos de oración con presentaciones musicales de Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave, Q’ Lokura y otros artistas.

Desde las primeras horas de este martes, el movimiento se intensificó hasta transformar la explanada en un enorme espacio de celebración religiosa.

Poco antes de las 10, León XIV ingresó al predio y comenzó a recorrer los sectores habilitados a bordo del Papamóvil. Desde ambos lados del trayecto, miles de personas agitaban banderas argentinas, cordobesas y del Vaticano, mientras intentaban acercarse para fotografiarlo o recibir su bendición.

La misa comenzó pasadas las 10 y tuvo como eje la santidad entendida no solamente como una vocación religiosa, sino también como una forma de vivir el compromiso con los demás.

León XIV destacó la historia espiritual de Córdoba y sostuvo que esta tierra había ofrecido numerosos ejemplos de personas que entregaron sus vidas al servicio de la fe.

Entre ellas, reservó un lugar especial para San José Gabriel del Rosario Brochero y Mama Antula, dos figuras argentinas que recorrieron grandes distancias para acercar la religión a las comunidades.

El Papa recordó al Cura Brochero como un sacerdote que encontró en la oración la fortaleza para su tarea evangelizadora y que dedicó su vida a acompañar a los habitantes de las sierras cordobesas.

Sobre Mama Antula destacó su capacidad para combinar la contemplación religiosa con el servicio al prójimo.

Ambos ejemplos le permitieron desarrollar uno de los principales conceptos de su homilía: la necesidad de unir las convicciones personales con las acciones concretas.

En esa línea, destacó en los santos argentinos su contribución a la construcción de «una patria fraterna y solidaria», una expresión que conectó el mensaje religioso con la realidad social del país.

El Pontífice también recurrió al paisaje de Córdoba para ilustrar la diversidad de caminos a través de los cuales se manifiesta la fe. Comparó las distintas vocaciones religiosas con las formas y tonalidades de las sierras cordobesas.

Además, recordó a numerosos santos y beatos vinculados con la historia argentina, entre ellos Fray Mamerto Esquiú, Eduardo Pironio, María del Tránsito Cabanillas, Catalina de María Rodríguez, Artémides Zatti, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña.

Su llamado final estuvo dirigido a trasladar esos ejemplos a la vida cotidiana.

«¡Vayan y sean santos!», convocó, al mencionar la escuela, la familia, el trabajo, el campo y la ciudad como ámbitos donde desarrollar esa misión.

La celebración tuvo también una referencia particularmente significativa para Traslasierra: junto al altar se encontraba la imagen del Cristo pobre, que el propio Cura Brochero había mandado tallar cuando se encontraba enfermo.

León XIV invitó a los fieles a reflexionar frente a esa imagen, vinculada directamente con los últimos años de vida del santo cordobés.

Al concluir la misa, el cardenal Rossi agradeció la visita y recordó que la santidad también se expresa en la vida de las personas comunes: las familias, los trabajadores, quienes atraviesan enfermedades y quienes sostienen diariamente su compromiso con los demás.

El arzobispo despidió ese momento con una expresión que resumió el sentimiento de bienvenida de la Iglesia local: «Argentina y Córdoba son su casa».

Como recuerdo de la celebración, León XIV entregó a la Arquidiócesis un cáliz del Vaticano, que Rossi exhibió ante los presentes.

Un cáliz colectivo y un poncho con raíces en Traslasierra

Durante su paso por Córdoba, el Pontífice recibió dos obsequios especialmente preparados para la ocasión, ambos vinculados con la identidad de la provincia.

Uno de ellos fue un cáliz artesanal entregado por el intendente Daniel Passerini, elaborado por el artista Pablo Falabella con la participación de miles de vecinos de Córdoba y el área metropolitana.

La pieza recorrió distintos barrios e instituciones, donde personas de diferentes edades pudieron dejar una pequeña marca mediante golpes de cincel. En ese trabajo colectivo quedaron representados agradecimientos, súplicas y oraciones de la comunidad.

El obsequio incluye un cáliz y una patena fabricados en latón, bañados en oro y plata, respectivamente. La patena lleva el escudo papal y el lema de León XIV, In illo uno unum, que expresa la unidad de los cristianos en Cristo.

La otra pieza fue un poncho artesanal confeccionado por Erick Rojas, cacique de la Comunidad Indígena La Unión, del paraje Santa Teresita, en el departamento Pocho.

El gobernador Llaryora y el propio artesano hicieron entrega de la prenda, elaborada especialmente para León XIV mediante técnicas tradicionales de tejido transmitidas entre generaciones.

El poncho recupera motivos vinculados con los paisajes serranos, los ríos y la cultura de las comunidades del noroeste cordobés. Su elaboración incorpora conocimientos tradicionales sobre fibras naturales, hilado y teñido.

El regalo tuvo también una conexión con el Cura Brochero, ya que esas técnicas artesanales forman parte de las tradiciones textiles de la región que el sacerdote recorrió durante su misión pastoral.

Un encuentro con historias de dolor y esperanza

La visita también reservó un espacio para personas cuyas experiencias representan distintas realidades sociales.

Después de la misa, León XIV mantuvo un encuentro privado con un grupo de 20 personas convocadas por el cardenal Rossi, entre ellas referentes de sectores vulnerables, personas que atravesaron situaciones de exclusión y representantes de distintas iniciativas comunitarias.

Una de las participantes fue Alba Camargo, hija y sobrina de personas desaparecidas durante la última dictadura militar y sobreviviente de la represión que sufrió cuando era niña.

Camargo llevó al Pontífice el reclamo de los familiares que continúan buscando los restos de sus seres queridos en las inmediaciones del ex centro clandestino de detención La Perla.

El encuentro permitió acercarle información sobre las tareas de búsqueda e identificación que se desarrollan en ese lugar y sobre el trabajo de quienes sostienen, casi medio siglo después, el reclamo por la verdad y la restitución de identidades.

Fue uno de los momentos de contenido social más significativo de una jornada dominada por las imágenes multitudinarias.

Córdoba volvió a mirar hacia el balcón de 1987

Finalizada la misa, el Papa dejó FAdeA y se trasladó hacia el centro de la capital provincial.

Luego de un primer tramo en un vehículo cerrado, abordó nuevamente el Papamóvil en la zona de avenida Colón y Santa Fe, desde donde inició un recorrido que continuó por Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen.

Las veredas y balcones se llenaron de familias, grupos de jóvenes y peregrinos que aguardaban desde hacía horas. El Pontífice respondió a los saludos a medida que la comitiva avanzaba lentamente y se detuvo en algunos sectores para bendecir a niños.

La llegada al Arzobispado, poco después de las 12.30, dio paso a uno de los momentos más simbólicos del día.

León XIV salió al mismo balcón desde el que Juan Pablo II había saludado a los cordobeses en abril de 1987.

Abajo, una multitud ocupaba la avenida Hipólito Yrigoyen, mientras los cánticos y aplausos se extendían por las calles cercanas.

El Papa tomó el micrófono y ofreció unas palabras espontáneas, sin el carácter formal de los discursos preparados.

Agradeció el recibimiento, destacó especialmente la presencia de jóvenes y volvió a insistir en el valor de la unidad.

«Cuando estamos unidos podemos lograr todo», afirmó ante los fieles.

Después invitó a continuar viviendo la fe y pronunció una bendición dirigida a toda Córdoba.

El saludo condensó buena parte de la dimensión histórica de la visita. Para quienes habían vivido la llegada de Juan Pablo II, significó recuperar una escena conservada durante casi cuatro décadas. Para las nuevas generaciones, fue la posibilidad de participar por primera vez de un acontecimiento semejante.

La Catedral y el legado de Francisco

Después de un almuerzo reservado y un breve descanso en el Arzobispado, León XIV emprendió el último recorrido público de su visita.

Poco después de las 15 volvió a subir al Papamóvil para trasladarse hacia la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde lo aguardaban obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

La Plaza San Martín reunió a otra multitud que buscaba despedirse del Pontífice antes de su regreso a Buenos Aires.

Allí, el cardenal Rossi volvió a darle la bienvenida y planteó la necesidad de una Iglesia presente en los barrios, las cárceles, los hospitales y los espacios donde se manifiestan las dificultades sociales.

El encuentro estuvo atravesado por varios testimonios personales.

Uno de los más conmovedores fue el de un sacerdote cordobés que, tras una intervención quirúrgica realizada once años atrás, quedó con importantes limitaciones para hablar, caminar, ver y mover las manos.

El religioso contó cómo debió reconstruir su forma de ejercer el sacerdocio y cómo pudo volver a preparar y compartir sus homilías mediante una herramienta de inteligencia artificial que reproduce los textos que escribe.

León XIV escuchó su testimonio y se acercó para abrazarlo.

También intervinieron una mujer consagrada que relató su experiencia frente a la enfermedad y un seminarista que compartió su trabajo pastoral con personas en situación de calle.

Estos testimonios encontraron una respuesta en el discurso del Papa, que dedicó buena parte de su intervención a las dificultades, el cansancio y la necesidad de renovar las vocaciones religiosas.

León XIV recuperó nuevamente las figuras de Mama Antula, el Cura Brochero y Francisco, a quienes vinculó con la tradición de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola.

También destacó la sensibilidad de la Iglesia argentina frente a los problemas sociales y reclamó mantener una presencia activa junto a quienes sufren.

En ese contexto mencionó el hambre, las injusticias, la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo y las dificultades para acceder a una vivienda digna, y sostuvo que esas realidades requieren respuestas concretas, además del acompañamiento espiritual.

Su reflexión también incluyó la necesidad de reconocer errores, superar rivalidades internas y evitar que la rutina o la comodidad debiliten el compromiso religioso.

Hacia el final, el Pontífice apeló directamente al legado de su antecesor argentino.

«¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío!», expresó, al retomar la consigna que Francisco había dirigido a los jóvenes durante su pontificado.

El llamado estuvo acompañado por una invitación a renovar la presencia de la Iglesia en todas las regiones del país, desde La Quiaca hasta Ushuaia, con especial atención a las comunidades y a las personas más necesitadas.

La despedida y una fecha que ya forma parte de la historia cordobesa

Concluido el encuentro en la Catedral, León XIV dejó el centro de Córdoba y se trasladó al Aeropuerto Ambrosio Taravella.

Allí fue despedido por el gobernador Martín Llaryora y otras autoridades. A las 16.55 despegó el avión que lo llevó nuevamente a Buenos Aires, donde continuará su visita con una vigilia destinada a los jóvenes.

En Córdoba quedaban las imágenes de una jornada que comenzó con una multitud aguardando en FAdeA y terminó con las calles todavía atravesadas por el recuerdo de su paso.

La dimensión histórica tiene un antecedente preciso: el 8 de abril de 1987, Juan Pablo II visitó Córdoba durante su segundo viaje a la Argentina. Aquel día también celebró una misa multitudinaria en el entonces Área Material Córdoba, en el mismo complejo donde este martes León XIV encabezó su principal celebración.

La visita de 1987 ocurrió durante la presidencia de Raúl Alfonsín, en una Argentina que transitaba los primeros años de recuperación democrática. Treinta y nueve años después, León XIV encontró un país con otras preocupaciones y desafíos, pero volvió a convocar a una multitud alrededor de mensajes de fe, compromiso social, fraternidad y esperanza.

El paralelismo entre ambas jornadas no quedó limitado a las ceremonias. También estuvo en los lugares, en las calles recorridas y en el balcón del Arzobispado, convertido nuevamente en escenario de un encuentro entre un Papa y el pueblo cordobés.

Córdoba vivió este martes una jornada que se incorpora a su historia. Como ocurrió en 1987, miles de familias conservarán fotografías, recuerdos y relatos de una visita que, para muchos, representó una experiencia religiosa irrepetible y, para la provincia, un acontecimiento destinado a permanecer en la memoria colectiva.