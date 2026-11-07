La Falda fue escenario del lanzamiento de la alianza entre La Libertad Avanza, el Frente Cívico, el PRO y Primero la Gente

Luis Juez y Gabriel Bornoroni encabezaron el encuentro que marcó el inicio del armado territorial de la coalición opositora en Córdoba. El senador cuestionó al peronismo provincial y envió un mensaje a los sectores que todavía no se sumaron, especialmente al radicalismo: “No vamos a esperar a nadie caprichoso”.

La ciudad de La Falda fue elegida como punto de partida para la presentación formal de la alianza provincial integrada por La Libertad Avanza, el Frente Cívico, el PRO y Primero la Gente, en un acto que reunió este viernes a dirigentes, legisladores y militantes de distintos puntos de Córdoba.

El encuentro, realizado ante un auditorio colmado, estuvo encabezado por el senador nacional Luis Juez y el diputado nacional Gabriel Bornoroni, junto a Oscar Tamis, referente del PRO, y Gastón Dueñas, de Primero la Gente.

La convocatoria marcó el comienzo de una etapa de organización territorial de la coalición, que busca construir una alternativa al peronismo provincial de cara a las próximas elecciones. Pero también dejó un mensaje hacia otros sectores opositores, particularmente al radicalismo, cuyos dirigentes todavía mantienen distintas posiciones sobre una eventual incorporación al espacio.

Juez fue el principal orador y aprovechó su intervención para cuestionar al oficialismo cordobés, reclamar definiciones políticas y advertir que la alianza avanzará sin esperar indefinidamente a quienes todavía no hayan tomado una decisión.

Un mensaje al radicalismo: “No vamos a esperar a nadie caprichoso”

Uno de los pasajes más significativos de su discurso estuvo dirigido a los sectores políticos que aún no se integraron a la construcción opositora, con especial atención a los intendentes radicales.

“Quiero ser claro para que después no digan que tengo doble discurso: no vamos a esperar a nadie caprichoso que diga cuándo, cómo y de qué manera. No tenemos todo el tiempo del mundo”, advirtió.

La definición llegó en medio de las discusiones que atraviesan a la oposición cordobesa sobre las alianzas electorales y el posicionamiento frente al oficialismo provincial y al gobierno nacional.

Juez insistió en que la nueva coalición no permitirá que esas diferencias frenen su organización.

“No hay margen para que los especuladores estén todo el tiempo con la calculadora en la mano. No vamos a ser funcionales al poder de turno ni vamos a permitir que el peronismo nos divida”, sostuvo.

Al mismo tiempo, buscó despejar las especulaciones sobre una eventual disputa por la candidatura a gobernador entre los principales referentes del espacio.

“No estamos discutiendo quién va a ser el candidato a gobernador. Jamás discutí ese tema con Gabriel Bornoroni”, aseguró.

Según explicó, la definición llegará más adelante y estará vinculada con la capacidad de reunir apoyos dentro de la coalición. “Creemos que va a ser el que tenga que ser, el que garantice el triunfo y el que genere mayor confiabilidad, sin ningún condicionamiento previo”, afirmó.

Duras críticas al gobierno provincial

Durante su intervención, Juez también apuntó contra el peronismo que gobierna Córdoba desde hace casi tres décadas y cuestionó lo que considera una utilización de los tiempos electorales en beneficio del oficialismo.

Definió el encuentro de La Falda como “un acto con un gran simbolismo y un grito de hartazgo”, y sostuvo que la oposición debe dejar de condicionar sus decisiones a los movimientos del gobierno provincial.

“Estamos cansados de que el peronismo establezca siempre los cronogramas electorales y haga de la especulación política un deporte. Ellos dicen cuándo, cómo y de qué manera se vota. No tienen límites con el poder”, expresó.

El senador también cuestionó la administración de los recursos públicos y acusó al gobernador de priorizar sus aspiraciones políticas por encima de las necesidades sociales.

“El gobernador ya está en campaña con la nuestra. Con cientos de millones de pesos que no están en el bolsillo de los jubilados, con millones de dólares que no están en el bolsillo de los docentes y con recursos que faltan en la salud”, manifestó.

En otro tramo, vinculó la conformación de la alianza con la necesidad de disputar el poder provincial para impulsar cambios en áreas como salud, educación y Justicia.

“La gente no aguanta, no quiere más discursos. Quiere que le resolvamos los problemas. Y eso no se puede lograr si no tenés el poder y la capacidad de sentarte con quien hay que sentarse para resolverlos”, señaló.

La Falda como punto de partida del armado provincial

La elección de La Falda, en el valle de Punilla, como sede del lanzamiento tuvo un significado particular para la estrategia territorial de la nueva alianza.

Juez anticipó que el encuentro no será una actividad aislada y que los partidos que integran la coalición comenzarán a desarrollar reuniones y acciones políticas en distintas localidades de Córdoba.

En ese sentido, planteó que el trabajo no debe quedar limitado a los acuerdos entre dirigentes provinciales, sino extenderse a las estructuras locales y a la participación de vecinos.

“El trabajo que hay que hacer no es de superestructuras, sino de cada vecino decente que quiere que esta provincia cambie”, sostuvo.

También remarcó que el espacio acompañará a los referentes de las cuatro fuerzas que integran la alianza, independientemente de su procedencia partidaria.

“Acá estamos y vamos a acompañar a cada dirigente nuestro. Hoy arrancamos en La Falda y esto lo vamos a hacer en cada rincón de la provincia de Córdoba, sea del partido que sea dentro de la alianza que conformamos”, afirmó.

Con la presentación realizada en Punilla, La Libertad Avanza, el Frente Cívico, el PRO y Primero la Gente dieron su primer paso conjunto hacia la organización electoral provincial, mientras permanece abierta la discusión sobre la eventual incorporación de otros sectores opositores.

Juez cerró su intervención con una definición que dejó en claro el objetivo político de la convocatoria: “Nosotros ya arrancamos la campaña para terminar con la corrupción en Córdoba y destronar al peronismo de la provincia”.