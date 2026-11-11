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Valle Hermoso convocó a una audiencia pública para tratar el Presupuesto y la Tarifaria 2027

El encuentro se realizará el martes 17 de noviembre, a las 15, en el SUM del CAPS René Favaloro. Los vecinos podrán participar y realizar consultas, con inscripción previa.

El Concejo Deliberante de Valle Hermoso convocó a una audiencia pública para el tratamiento del Presupuesto y las ordenanzas Tarifaria e Impositiva 2027, que se realizará el próximo martes 17 de noviembre, a las 15.

La reunión tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del CAPS René Favaloro y estará abierta a la participación de los vecinos de la localidad.

La audiencia permitirá a la comunidad conocer y participar del tratamiento de las disposiciones presupuestarias y tributarias previstas para el próximo ejercicio municipal.

Desde el Concejo Deliberante informaron que quienes deseen formular preguntas o realizar intervenciones deberán inscribirse hasta diez minutos antes del comienzo de la audiencia.

La inscripción también podrá efectuarse de manera anticipada en el recinto del Concejo Deliberante, ubicado en Padre Consalvi 234.

La convocatoria forma parte de las instancias de participación ciudadana vinculadas con el tratamiento de las ordenanzas que definirán la planificación de los recursos municipales y el esquema tributario de Valle Hermoso para 2027.

lajornada
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