Marcos Bertorello es el nuevo presidente de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz

La institución renovó la totalidad de su Comisión Directiva durante una asamblea extraordinaria realizada este lunes. La nueva conducción asume a las puertas de la temporada de verano, con el desafío de fortalecer la representación del sector privado y el desarrollo turístico de la ciudad.

La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz eligió este lunes a Marcos Bertorello como nuevo presidente, en el marco de una asamblea extraordinaria en la que se renovó la totalidad de la Comisión Directiva de la institución.

La nueva conducción quedó integrada por Darío Ramatto como vicepresidente, Luciano Livetti como secretario y Cristian Saita como tesorero. Durante la asamblea también se definió la conformación de los cuerpos de vocales, la Comisión Revisora de Cuentas y la Junta Electoral.

La renovación se produjo luego de la renuncia de Christian Metrebián a la presidencia de la entidad, en medio de versiones sobre sus posibles aspiraciones políticas para 2027. Tras su alejamiento, Pablo Picotto había quedado a cargo de la conducción de manera transitoria.

Con Bertorello al frente, la Cámara inicia una nueva etapa institucional en un momento especialmente importante para la actividad turística local, cuando resta poco más de un mes para el comienzo de la temporada de verano.

Desde la entidad destacaron que la nueva Comisión Directiva combina experiencia y renovación, con la intención de profundizar el trabajo conjunto entre los distintos sectores que integran la actividad turística.

Entre los principales desafíos aparece la necesidad de fortalecer la articulación entre el sector privado, las instituciones y el Estado, así como promover iniciativas que contribuyan al desarrollo y la competitividad de Villa Carlos Paz como destino.

La elección de las nuevas autoridades permite completar la reorganización institucional de la Cámara y establecer una conducción que tendrá entre sus primeras tareas acompañar a los prestadores y empresarios turísticos durante el período de mayor movimiento económico del año en la ciudad.