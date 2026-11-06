La historia de Villa Carlos Paz recorre las escuelas de la mano de quienes trabajan por preservar su memoria

La agrupación Amigos por la Historia desarrolla una iniciativa que acerca el pasado de la ciudad a estudiantes y docentes. A través de visitas, charlas y la entrega del libro “Pedanía San Roque”, de Liliana De Denaro, busca despertar el interés de las nuevas generaciones por sus raíces.

La historia de una ciudad no vive solamente en los archivos, los documentos o los libros. También se mantiene viva cuando se comparte, se conversa y llega a las nuevas generaciones. Con esa premisa, la agrupación Amigos por la Historia de Villa Carlos Paz viene recorriendo establecimientos educativos de la ciudad para acercar a estudiantes y docentes parte de la memoria y la identidad local.

La iniciativa comenzó el 29 de abril, en coincidencia con un nuevo aniversario de la creación de la Escuela Carlos N. Paz, y desde entonces se extendió a distintas instituciones, combinando encuentros educativos con la entrega de ejemplares del libro “Pedanía San Roque”, de la licenciada Liliana De Denaro.

Las actividades están a cargo de integrantes de la comisión de Amigos por la Historia: María Luz Rodríguez, Jessica Rodríguez, Eldor Bertorello y Jorge Etchevarne, quienes asumieron la tarea de distribuir los libros por encargo de su autora y promover el conocimiento del pasado de Villa Carlos Paz.

A lo largo de estos meses, los ejemplares llegaron a las instituciones Dante Alighieri, Bernardo D’Elía, Escuela Carlos Paz el Instituto Superior Arturo Umberto Illia (ISAUI), actualmente integrado a la Universidad Provincial de Córdoba.

Pero la propuesta no se limitó a la distribución de material bibliográfico. Los miembros de la agrupación también participaron de charlas con alumnos del IPEM 365 “René Favaloro”, el IPEM 369 “Arturo Umberto Illia” y las carreras de Turismo y Hotelería del ISAUI.

Estos encuentros permitieron llevar la historia local al ámbito educativo y generar espacios de acercamiento entre quienes trabajan por recuperar y difundir la memoria de la ciudad y los jóvenes que hoy transitan sus aulas.

Una tarea que continuará el próximo año

El recorrido de este año tendrá su cierre el viernes 13 de noviembre, con una jornada especial destinada a estudiantes de Guía de Turismo del ISAUI-UPC, a quienes se entregarán nuevos ejemplares de “Pedanía San Roque”.

La elección de futuros profesionales del turismo como destinatarios de esta actividad también pone de relieve el vínculo entre el conocimiento histórico y la posibilidad de transmitir a los visitantes la identidad de Villa Carlos Paz.

Desde Amigos por la Historia anticiparon que la iniciativa tendrá continuidad durante 2027, con visitas a otros establecimientos educativos y nuevas oportunidades para compartir el patrimonio histórico local.

Es una tarea que, más allá de los libros entregados y las charlas realizadas, busca fortalecer algo fundamental: que las nuevas generaciones conozcan la historia del lugar donde viven y encuentren en ella una parte de su propia identidad.