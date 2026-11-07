Un motociclista de 66 años murió tras perder el control de su vehículo en la zona de Bosque Alegre

El accidente ocurrió este sábado al mediodía, en jurisdicción de Villa Icho Cruz, cerca del cruce de las rutas provinciales E-34 y E-96. La víctima circulaba en una Honda Falcon y falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

Un motociclista de 66 años murió este sábado 7 de noviembre tras protagonizar un accidente de tránsito en la zona de Bosque Alegre, dentro de la jurisdicción de Villa Icho Cruz, en el sur del Valle de Punilla.

El siniestro ocurrió pasado el mediodía, en las inmediaciones del cruce de las rutas provinciales E-34 y E-96, cuando el hombre circulaba a bordo de una motocicleta Honda Falcon NX4.

De acuerdo con la información policial, el conductor habría perdido el control del vehículo por causas que todavía se investigan y cayó sobre la carpeta asfáltica.

Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte.

Tras el accidente, un servicio de emergencias médicas se trasladó hasta el lugar para asistir a la víctima, pero los profesionales constataron su fallecimiento.

En el sector trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba y personal de asistencia vial, que realizaron las primeras actuaciones y organizaron la circulación mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

Las autoridades judiciales iniciaron una investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Hasta el momento no trascendió la identidad del motociclista ni se difundieron precisiones sobre los motivos que provocaron la pérdida de control del rodado.