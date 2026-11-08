Crimen en La Cumbre: un hombre murió tras recibir un golpe y una patada en la cabeza a la salida de un boliche

La víctima fue identificada como Juan Pablo Dantesano, de 30 años. Según la reconstrucción de la Fiscalía, recibió un golpe que lo hizo caer al suelo y, cuando estaba inmovilizado, otro hombre le dio una patada en la cabeza. La Justicia busca a los dos presuntos agresores.

Un hombre de 30 años murió este domingo tras ser violentamente agredido a la salida de un local nocturno en La Cumbre, en el norte del Valle de Punilla. La víctima fue identificada como Juan Pablo Dantesano, quien recibió un golpe que lo hizo caer al suelo y, cuando se encontraba inmovilizado, fue atacado nuevamente con una patada en la cabeza.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, en la esquina de Belgrano y 25 de Mayo, frente al bar Felipe Costa.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Dantesano había salido del establecimiento y posteriormente intentó ingresar nuevamente, pero un hombre le impidió el paso y le propinó un golpe.

Como consecuencia de la agresión, la víctima cayó hacia atrás desde dos escalones de altura, golpeó su cabeza contra el suelo y quedó inmovilizada.

En esas circunstancias, un segundo individuo se acercó y le dio una patada en la cabeza mientras permanecía tendido, sin posibilidades de defenderse.

Un servicio de emergencias médicas acudió al lugar, pero los profesionales constataron que el hombre había fallecido.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Cosquín, encabezada por Silvana Pen, que inició actuaciones para reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los responsables.

La Policía trabaja en la localización de los dos presuntos agresores. Aunque trascendió que ambos estarían individualizados, hasta el momento no se confirmaron detenciones.

Dantesano era oriundo de La Cumbre, aunque desde hacía un tiempo residía en el exterior. Había regresado a la localidad para visitar a sus familiares.

La muerte del joven provocó conmoción en la comunidad, mientras avanzan las tareas investigativas para determinar las responsabilidades de quienes participaron en la agresión.