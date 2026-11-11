Lavarropas automático: errores comunes que arruinan tu ropa

Sobrecargar el tambor, usar demasiado detergente, elegir programas inadecuados o descuidar el mantenimiento son algunos de los errores que pueden deteriorar las prendas y acortar la vida útil del electrodoméstico.

Lavar la ropa parece una tarea sencilla, pero muchos hábitos cotidianos pueden estar dañando tus prendas sin que te des cuenta. Un lavarropas automático es una inversión importante para el hogar, y saber usarlo correctamente no solo prolonga la vida útil de tu ropa, sino también la del electrodoméstico. Los errores más frecuentes van desde la sobrecarga del tambor hasta el uso inadecuado de productos de limpieza, y cada uno puede tener consecuencias visibles en tus prendas favoritas.

Sobrecargar el tambor: el error más común

Uno de los errores más frecuentes es llenar el lavarropas hasta el tope pensando que así optimizamos tiempo y energía. Sin embargo, cuando el tambor está sobrecargado, las prendas no tienen espacio suficiente para moverse libremente, lo que impide que el detergente penetre correctamente en las fibras. El resultado son prendas mal lavadas, con residuos de jabón y mayor desgaste por fricción.

La capacidad indicada por el fabricante no es un número arbitrario: representa el peso máximo de ropa seca que el lavarropas automático puede lavar eficientemente. Como regla general, el tambor debería llenarse solo hasta tres cuartos de su capacidad, dejando espacio para que el agua y el detergente circulen adecuadamente entre las prendas.

Usar demasiado detergente

Más jabón no significa ropa más limpia. De hecho, el exceso de detergente genera un problema doble: no solo deja residuos en las prendas que pueden causar irritación en la piel, sino que también se acumula en las partes internas del lavarropas, favoreciendo la aparición de moho y malos olores.

Los detergentes modernos están formulados para ser altamente concentrados, por lo que basta con seguir las indicaciones del envase según la dureza del agua de tu zona y el nivel de suciedad. En Argentina, donde muchas zonas tienen agua dura, es tentador agregar más producto, pero la solución correcta es usar un ablandador de agua o detergentes específicos para este tipo de condiciones.

No separar la ropa adecuadamente

Mezclar colores claros con oscuros es el error más conocido, pero la separación correcta va mucho más allá. Las prendas deben clasificarse también según el tipo de tejido, el nivel de suciedad y las instrucciones de lavado. Lavar toallas con ropa delicada, por ejemplo, puede generar pelusa que se adhiere a otras prendas y es difícil de eliminar.

Las prendas con cierres, botones o elementos metálicos deberían lavarse con los cierres cerrados y, preferentemente, dentro de bolsas de lavado para evitar enganches. La ropa interior, las medias y las prendas pequeñas también se benefician del uso de estas bolsas, que además evitan que se pierdan o dañen durante el centrifugado.

Elegir el programa incorrecto

Cada ciclo de lavado está diseñado para un tipo específico de prenda y nivel de suciedad. Usar siempre el mismo programa, generalmente el más largo o el más intenso, somete a las prendas a un desgaste innecesario. Las fibras naturales, como el algodón, pueden resistir lavados más enérgicos, pero las sintéticas o las prendas con elastano se deterioran rápidamente con ciclos agresivos.

Los programas cortos o eco son suficientes para ropa con suciedad leve del día a día, mientras que los intensivos deberían reservarse para toallas, ropa de cama o prendas realmente sucias. La temperatura del agua también juega un papel fundamental: el agua caliente puede encoger prendas de lana o algodón, desteñir colores y fijar manchas de proteínas, como las de sangre o sudor.

Dejar la ropa húmeda en el tambor

Olvidar la ropa dentro del lavarropas después de finalizado el ciclo es más común de lo que parece, pero tiene consecuencias negativas. La humedad concentrada en un espacio cerrado crea el ambiente perfecto para la proliferación de bacterias y hongos, lo que genera ese característico olor a humedad que luego es difícil de eliminar.

Lo ideal es retirar las prendas inmediatamente después del lavado y tenderlas o pasarlas al secarropas. Si por alguna razón olvidaste la ropa por varias horas, lo mejor es volver a lavarla con un ciclo corto para eliminar el olor a cerrado antes de secarla.

No limpiar el lavarropas regularmente

El lavarropas automático también necesita mantenimiento. Los residuos de detergente, suavizante y pelusa se acumulan en el tambor, las gomas de la puerta y el filtro, creando un caldo de cultivo para bacterias que eventualmente contaminarán tu ropa limpia.

Una vez al mes, es recomendable realizar un ciclo de limpieza en vacío con agua caliente y vinagre blanco o un limpiador específico para lavarropas. La goma de la puerta debe secarse después de cada uso y revisarse periódicamente para eliminar residuos acumulados. El filtro, generalmente ubicado en la parte inferior frontal, debe limpiarse cada dos o tres meses para evitar obstrucciones que afecten el desagüe.

Ignorar las etiquetas de cuidado

Las etiquetas de las prendas contienen información valiosa sobre cómo lavarlas correctamente, pero muchas personas las ignoran o las cortan apenas compran la ropa. Estos símbolos indican la temperatura máxima de lavado, si se puede usar secadora, si admite blanqueador y el tipo de planchado recomendado.

Respetar estas indicaciones puede marcar la diferencia entre una prenda que dura años y otra que se arruina en pocos lavados. Las prendas de lana, seda o con aplicaciones especiales requieren cuidados particulares que, si se ignoran, pueden resultar en encogimiento, deformación o pérdida de color irreversibles.