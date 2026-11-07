Boca ganó sobre la hora, se consagró campeón de la Liga y desató una fiesta en la Bombonera

El Xeneize venció 1-0 a Defensa y Justicia con un gol agónico de Enner Valencia y terminó primero en la tabla anual con 63 puntos. Rosario Central derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y estuvo cerca de quedarse con el título, mientras Argentinos Juniors perdió 2-0 ante Huracán. La definición mantuvo el suspenso hasta los últimos minutos.

Boca se consagró Campeón de Liga 2026 en una definición cargada de suspenso. El equipo de Rodolfo Arruabarrena derrotó 1-0 a Defensa y Justicia este sábado en la Bombonera, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, y consiguió el título que premia al equipo con mayor cantidad de puntos acumulados entre el Apertura y el Clausura.

La tarde parecía encaminarse hacia una frustración para el Xeneize. Mientras Boca no conseguía quebrar la resistencia del conjunto de Florencio Varela, Rosario Central ganaba su partido en Arroyito y se quedaba provisoriamente con el campeonato.

Pero sobre el final apareció Enner Valencia. El delantero ecuatoriano convirtió el gol que Boca había buscado durante toda la tarde y transformó la incertidumbre en festejo.

La victoria llevó al Xeneize a 63 puntos en la tabla anual, suficientes para superar a Rosario Central, que terminó con 62, y a Argentinos Juniors, que cerró su campaña con 60.

Boca buscó, pero Defensa estuvo cerca de sorprenderlo

El equipo de Arruabarrena comenzó con la iniciativa, consciente de que una victoria le permitiría consagrarse sin depender de los resultados de sus perseguidores.

Sebastián Villa fue uno de los jugadores más activos del ataque local. A los diez minutos probó con un remate que exigió una buena respuesta de Matías Borgogno, mientras Alan Velasco también intentaba encontrar espacios cerca del área.

Defensa y Justicia, dirigido por Julio Vaccari, no se limitó a defender y tuvo oportunidades importantes para ponerse en ventaja.

A los 19 minutos, Juan Manuel Gutiérrez ganó la posición después de un pase de Maximiliano Porcel y quedó frente a Álvaro Montero, que respondió con una intervención decisiva.

Boca volvió a acercarse a los 29 minutos, cuando Villa desbordó por la derecha y envió un centro hacia atrás para Miguel Merentiel. El uruguayo consiguió definir, pero su remate terminó desviado.

El Halcón estuvo todavía más cerca de abrir el marcador.

A los 34 minutos, David Martínez ganó de cabeza en el área y estrelló la pelota contra el travesaño. Poco después volvió a anticiparse en una acción aérea, aunque esta vez su definición salió cerca del palo.

La Bombonera comenzaba a inquietarse. Boca necesitaba ganar, pero Defensa estaba demostrando que también tenía argumentos para llevarse el partido.

Un gol anulado y la presión de Rosario Central

A los 39 minutos llegó una de las jugadas más importantes del primer tiempo.

Merentiel recibió en profundidad, eludió a Borgogno y convirtió lo que parecía el 1-0.

Sin embargo, el asistente señaló posición adelantada y el VAR ratificó la decisión. El festejo quedó interrumpido y el marcador continuó sin goles.

Mientras tanto, la definición de la tabla anual empezaba a modificarse en los otros estadios.

En La Paternal, Argentinos Juniors perdía 2-0 ante Huracán, un resultado que lo alejaba de la pelea por el título.

Pero en Rosario, Julián Fernández marcó para Central a los 43 minutos del primer tiempo y puso al equipo de Jorge Almirón provisoriamente por encima de Boca en la clasificación general.

El descanso llegó con un escenario inesperado: pese a haber comenzado la jornada como líder, el Xeneize estaba perdiendo el campeonato porque no conseguía superar a Defensa y Justicia.

Valencia apareció y cambió el desenlace

El segundo tiempo encontró a Boca cada vez más presionado por la necesidad del resultado.

El equipo de Arruabarrena sabía que el empate no alcanzaba mientras Rosario Central mantuviera su ventaja. La Bombonera seguía con atención lo que ocurría en Arroyito, donde el Canalla terminó ampliando su diferencia ante Estudiantes de Río Cuarto.

Defensa y Justicia sostenía la igualdad y obligaba a Boca a resolver un partido que se había vuelto cada vez más difícil.

Cuando el empate amenazaba con dejar al conjunto local sin el título, Enner Valencia marcó el 1-0 sobre el final.

El gol del ecuatoriano provocó un festejo inmediato en las tribunas y cambió definitivamente la tabla anual.

Boca pasó de quedar segundo con 61 puntos a alcanzar las 63 unidades, una cifra que Rosario Central ya no podía superar.

El equipo de Arruabarrena sostuvo la ventaja y, con el pitazo final de Sebastián Zunino, se desató la celebración en la Bombonera.

Rosario Central ganó, pero no le alcanzó

La definición tuvo tres escenarios y todos comenzaron sus partidos a las 17.30.

Rosario Central derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito, con goles de Julián Fernández y Emanuel Coronel.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón hizo su parte y durante buena parte de la tarde estuvo quedándose con el campeonato.

El primer gol llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando Fernández aprovechó una pelota detenida para abrir el marcador. El segundo tanto aseguró la victoria frente a un equipo cordobés que ya había perdido la categoría.

El Canalla terminó con 62 puntos, apenas uno menos que Boca.

La otra definición se disputó en La Paternal, donde Argentinos Juniors sufrió una derrota 2-0 ante Huracán.

Óscar Cortés, a los 8 minutos, abrió el marcador para el Globo y Bruno Barticciotto, a los 31, amplió la ventaja.

El partido se complicó todavía más para Argentinos con la expulsión de Franco Paredes durante el primer tiempo.

El equipo de Nicolás Diez había comenzado la jornada con los mismos 60 puntos que Boca, aunque con una diferencia de gol considerablemente inferior. La derrota lo dejó sin posibilidades de conseguir el primer puesto.

Boca terminó primero y sumó otro título

La tabla anual quedó encabezada por Boca con 63 puntos, seguido por Rosario Central con 62 y Argentinos Juniors con 60.

La conquista representa un reconocimiento a la regularidad del equipo durante las dos fases regulares de la temporada y se suma a una campaña que todavía tiene objetivos importantes por delante.

Boca ya había asegurado su clasificación a la Copa Libertadores 2027 después de vencer a River en el Superclásico y ahora consiguió quedarse con el título de Campeón de Liga.

El conjunto de Arruabarrena también tiene por delante los playoffs del Clausura y la final de la Copa Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre frente a Atlético Mineiro, en Barranquilla.

La consagración llegó después de una tarde en la que Boca tuvo que convivir con sus propias dificultades ofensivas, las oportunidades desperdiciadas y un Rosario Central que estuvo a pocos minutos de arrebatarle el campeonato.

Pero Valencia apareció cuando más lo necesitaba.

Boca ganó, terminó primero en la tabla anual y volvió a festejar un título ante su gente.