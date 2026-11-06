Llaryora saludó a los artistas que pintan un mural gigante del Papa León XIV en El Tropezón

Los muralistas Jael Airasca y Ariel Ocampo realizan una obra de 198 metros cuadrados en el cruce de avenida Colón y Circunvalación. La pintura integra la figura del pontífice, el Cura Brochero y el paisaje serrano como homenaje a la visita papal a Córdoba.

El gobernador Martín Llaryora saludó este jueves a los artistas Jael Airasca y Ariel Ocampo, quienes trabajan en un mural de 198 metros cuadrados en homenaje al papa León XIV, ubicado en una pared del viaducto del distribuidor El Tropezón, en el cruce de avenida Colón y el anillo de Circunvalación.

La intervención forma parte del proyecto de embellecimiento y puesta en valor de puentes y espacios de la avenida Circunvalación que lleva adelante Caminos de las Sierras. La obra dará la bienvenida al pontífice con una composición que reúne su figura, la identidad cordobesa y la presencia del Cura Brochero.

En primer plano, el mural presenta al papa León XIV en actitud de saludo, con una mirada que transmite contención y apertura. La composición incorpora el poncho que Córdoba le regalará, con un diseño inspirado en el tejido del artesano Erick Rojas, como símbolo del abrazo con el que la provincia lo recibe.

Detrás, sobre un paisaje de sierras al atardecer, aparece el Cura Brochero montado en su mula, en alusión a sus recorridos por el territorio donde promovió el acceso a la salud, la educación y la asistencia de las comunidades más alejadas.

La presencia del santo cordobés vincula la bienvenida al Papa con las raíces de la provincia y con una concepción de la fe expresada en la solidaridad, la empatía y el trabajo comunitario.

Airasca, de Villa Carlos Paz, y Ocampo, quienes trabajan juntos desde hace años, prevén desarrollar la pintura durante cuatro jornadas. Para esta intervención, eligieron compartir toda la superficie y entrelazar sus pinceladas, en lugar de dividir el muro por sectores.

Esa modalidad busca dar unidad a la obra y expresar, también desde el proceso creativo, el valor de construir colectivamente a partir de distintas miradas.