Presupuesto 2027: menos de uno de cada diez pesos irá a obras, con un fuerte refuerzo vial antes de las elecciones

El Plan de Obras contempla $11.885 millones, apenas el 8,36% del gasto municipal previsto. La inversión vial se cuadruplica respecto de 2026, en un año marcado por las elecciones de junio y los persistentes reclamos por el estado de las calles. Agua y ambiente, en cambio, pierden recursos.

De cada 100 pesos que la Municipalidad de Villa Carlos Paz proyecta gastar durante 2027, apenas 8,36 estarán destinados al Plan de Obras Públicas. Esa es una de las principales conclusiones que surge del análisis del anexo presentado por el intendente Esteban Avilés junto con el proyecto de Presupuesto General, que asciende a $142.107 millones.

La inversión prevista en infraestructura alcanza los $11.885.440.000. Aunque representa un incremento nominal del 48,17% respecto de los $8.021 millones contemplados originalmente para 2026, su participación dentro del gasto total continúa siendo reducida: menos de uno de cada diez pesos que administrará el municipio figura en el Plan de Obras.

En términos relativos, pasa del 7,63% al 8,36% del presupuesto, una diferencia de apenas 0,73 puntos porcentuales.

Pero la distribución de esos recursos ofrece otra clave para interpretar las prioridades de la gestión. En un año atravesado por las elecciones municipales de junio, las obras viales reciben un fuerte refuerzo presupuestario y pasan a encabezar el listado de inversiones, mientras que las partidas para infraestructura de agua y obras ambientales registran reducciones.

Las calles, protagonistas del año electoral

El cambio más significativo aparece en el rubro vial, que pasa de $639 millones en el Plan de Obras 2026 a $2.820 millones para 2027. Se trata de un incremento del 341,34%, que multiplica por más de cuatro la asignación original.

La principal inversión corresponde a la segunda etapa del Plan Integral de Mejoramiento Vial, con $1.947 millones. A esa cifra se agregan $455,74 millones para movilidad peatonal sostenible y $417,45 millones para intervenciones de sistematización vial, que incluyen distribuidores, rotondas y canteros.

De esta manera, las obras viales concentrarán el 23,73% del Plan de Obras, aunque su peso dentro del presupuesto municipal completo será de apenas el 1,98%.

La decisión presupuestaria adquiere especial relevancia por el calendario político. Villa Carlos Paz elegirá intendente y concejales en junio de 2027, en un escenario en el que se perfila una posible candidatura de Avilés a la reelección.

El estado de las calles constituye uno de los reclamos vecinales más persistentes de los últimos años. Los problemas de bacheo, mantenimiento de arterias de tierra y deterioro de pavimentos generaron reiterados cuestionamientos a la administración municipal.

La coincidencia entre el fuerte incremento de las partidas viales y la proximidad electoral abre así una lectura política sobre las prioridades del último año del actual mandato.

El presupuesto permite identificar ese cambio de prioridades, aunque no establece un cronograma detallado para determinar qué trabajos podrían ejecutarse antes de las elecciones.

Cómo se distribuyen los $11.885 millones

El Plan de Obras 2027 contempla nueve categorías de inversión:

Rubro Presupuesto 2027 Obras viales $2.820,19 millones Obras de cloacas $2.703 millones Infraestructura institucional $1.765 millones Obras de agua $1.712,25 millones Obras de interés turístico $1.400 millones Obras ambientales $500 millones Infraestructura deportiva $399 millones Infraestructura habitacional $356 millones Infraestructura sanitaria $230 millones Total $11.885,44 millones

Las obras viales y cloacales reúnen casi la mitad de la inversión proyectada. A continuación aparecen la infraestructura institucional y las obras vinculadas al sistema de agua potable.

Fuerte incremento de la infraestructura institucional

Otro movimiento importante se registra en las obras de infraestructura institucional, cuya asignación pasa de $330 millones a $1.765 millones, con un crecimiento nominal del 434,85%.

El proyecto de mayor presupuesto es el Centro Identidad Activa VCP, con $1.200 millones.

También se contemplan $315 millones para obras de descentralización municipal y $250 millones para La Fábrica II – Casa de la Juventud.

El crecimiento conjunto de las partidas viales e institucionales explica el 93,6% del incremento neto que presenta el Plan de Obras respecto de 2026. Es decir, casi todos los recursos adicionales previstos se concentran en esos dos sectores.

Agua y ambiente, con menos recursos

En contraste con las fuertes ampliaciones de otros rubros, las obras destinadas al sistema de agua potable registran una disminución nominal del 14,56%.

La partida pasa de $2.004 millones en 2026 a $1.712,25 millones para 2027.

El nuevo plan contempla $1.331 millones para la ampliación de la Planta de Cuesta Blanca y $381,25 millones para infraestructura complementaria destinada a la prestación del servicio en el sector norte.

Más pronunciada es la reducción correspondiente a obras ambientales, que pasan de $1.430 millones a $500 millones, una caída del 65,03%.

La totalidad de esa asignación corresponde a infraestructura para la optimización del Centro Ambiental, una intervención que también estaba prevista en el presupuesto anterior.

Las obras cloacales, por su parte, cuentan con $2.703 millones, frente a los $2.030 millones originales de 2026. La mayor asignación, de $1.956 millones, corresponde a redes colectoras, estaciones de bombeo y cañerías de impulsión.

Proyectos que continúan y obras que desaparecen del listado

La comparación de las dos planillas permite reconocer numerosos proyectos que vuelven a formar parte de la programación anual.

Entre ellos aparecen las intervenciones de sistematización vial, el programa de movilidad peatonal sostenible, la ampliación de la Planta de Cuesta Blanca, las obras complementarias para el servicio de agua en el sector norte y los trabajos sobre el sistema cloacal.

También continúan las previsiones para el Centro Ambiental, La Fábrica – Casa de la Juventud, la descentralización municipal y el mejoramiento habitacional.

En el rubro turístico, el Paseo de la Identidad vuelve a figurar, ahora en su segunda etapa, con $800 millones. El plan también incorpora obras en el Parque Recreativo-Natural por $350 millones y paseos de conexión por $250 millones.

En cambio, desaparecen del listado las obras complementarias del puente peatonal y el Paseo de los Artistas, que figuraban en 2026.

Un caso diferente es el reemplazo del Primer Acueducto, cuya primera etapa tenía asignados $500 millones en el Presupuesto Municipal 2026 y que efectivamente se ejecutó.

La intervención formó parte de una obra integral sobre avenida Cárcano, que incluyó la renovación del acueducto y la repavimentación completa del sector, con una inversión total cercana a los $7.000 millones, financiada principalmente por el Gobierno de Córdoba.

El aporte municipal previsto fue de $500 millones, menos del 10% del costo total. Incluso esos recursos provinieron de un crédito otorgado por el propio gobierno provincial.

La incógnita de las obras efectivamente ejecutadas

La comparación entre ambos planes presenta una limitación importante: no se dispone de información pública actualizada y suficientemente desagregada para determinar el nivel de ejecución de cada una de las obras presupuestadas para 2026.

Por lo tanto, más allá de intervenciones concretas cuya finalización puede comprobarse, no es posible establecer con precisión qué proporción del programa original se ejecutó, qué proyectos registraron avances parciales y cuáles quedaron pendientes.

Esa falta de información adquiere especial importancia frente a las reiteraciones que aparecen en los anexos de distintos ejercicios.

El Presupuesto 2027 plantea un fuerte refuerzo de las inversiones viales en la antesala electoral, pero los números también muestran que, pese a ese incremento, más del 91% de los recursos municipales previstos para el próximo año queda fuera del Plan de Obras.

A pocos meses de las elecciones, el interrogante no pasa solamente por cuánto se anuncia invertir, sino por cuánto de lo presupuestado durante 2026 llegó efectivamente a convertirse en obras y qué avances concretos podrá mostrar la gestión cuando los vecinos vuelvan a las urnas.