Choque entre tres vehículos en Villa Carlos Paz dejó una conductora hospitalizada

El accidente ocurrió este martes por la madrugada en la intersección de la ruta 38 y Lavaise. La conductora de uno de los automóviles sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Sayago.

Un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos se registró durante la madrugada de este martes, alrededor de las 2:20, en la intersección de la ruta nacional 38 y Lavaise, en Villa Carlos Paz. Como consecuencia del siniestro, una mujer de 41 años sufrió politraumatismos y debió ser trasladada al Hospital Sayago.

Por causas que se investigan, un Chevrolet Prisma, conducido por un hombre de 69 años, colisionó frontalmente con un Peugeot 306, al mando de la mujer.

Posteriormente, un Chevrolet Corsa, conducido por un joven de 21 años que circulaba en el mismo sentido que el Prisma, impactó contra la parte trasera de ese automóvil.

En el lugar intervino un servicio de emergencias médicas, que asistió a los involucrados y diagnosticó politraumatismos a la conductora del Peugeot.

La mujer fue trasladada al Hospital Municipal Gumersindo Sayago para recibir atención médica.