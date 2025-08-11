Revello: “El gobierno defiende al defensor y deja indefenso al pueblo”

El concejal cuestionó el blindaje político del oficialismo al actual Defensor del Pueblo, Víctor Curvino, y acusó al gobierno de bloquear cualquier intento de investigación.

En un contexto de tensión política y creciente desconfianza ciudadana, el concejal Fernando Revello (JxCP) lanzó duras críticas al oficialismo por el respaldo que —según afirmó— el gobierno local le brinda al Defensor del Pueblo, Víctor Curvino, pese a las denuncias y cuestionamientos en su contra.

El conflicto se intensificó tras la reciente reelección de Curvino, en comicios marcados por una baja participación electoral y la difusión de un video de contenido comprometedor, lo que desató un debate sobre su idoneidad y legitimidad para continuar en el cargo.

“Lo que vemos es un blindaje político inaceptable. El gobierno defiende al defensor y deja indefenso al pueblo. La función de esta institución es ser un contrapeso, una voz independiente frente a los abusos y omisiones del Estado, no un apéndice complaciente del poder de turno. Por eso dijimos, decimos y diremos, que no va más”, sostuvo Revello.

El edil remarcó que el Defensor del Pueblo debe “proteger los derechos de los vecinos” y que la falta de autocrítica y la defensa cerrada del oficialismo “socavan la credibilidad de una figura ya deslegitimada por la sociedad”.

En la última sesión de la Sala Acusadora, que debía resolver si admitía las denuncias presentadas por Marcelo Iriarte y Santiago Juliá contra Curvino para iniciar un juicio político, la oposición propuso abrir una investigación para esclarecer los hechos, pero la mayoría oficialista bloqueó la iniciativa. Para Revello, esto refuerza las sospechas de un acuerdo para evitar un debate público profundo.

“No se trata de un ataque personal, sino de defender la institucionalidad —advirtió—. Hay que dejar de lado la complicidad silenciosa que solo erosiona la confianza ciudadana en sus representantes”.