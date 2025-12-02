Racing sufrió pero eliminó a Tigre por penales y se metió en semifinales del Clausura

En una noche de máxima tensión en el Cilindro, Racing igualó 0-0 con Tigre en los 90 minutos y el alargue, y recién logró el pase a semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional al imponerse 4-2 en los penales, con Facundo Cambeses como gran figura y tres expulsados que condicionaron el cierre del partido.

El Estadio Presidente Perón fue escenario este lunes de un cruce dramático por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Racing fue protagonista casi exclusivo de la pelota, pero chocó una y otra vez con su falta de eficacia y recién pudo festejar ante Tigre en la definición desde los doce pasos, donde se impuso 4-2 y se metió entre los cuatro mejores del campeonato.

Desde el arranque, el equipo de Gustavo Costas asumió el rol de dueño del trámite: terminó con cerca del 70 % de posesión, más de 20 remates y una presencia constante en campo rival. Sin embargo, esa superioridad no se tradujo en el marcador. Adrián “Maravilla” Martínez volvió a ser referencia en ataque, pero no logró cortar su sequía goleadora a pesar de contar con varias situaciones claras.

Tigre, por su parte, apostó a un plan más directo: líneas compactas, repliegue cerca de su área y búsqueda de salidas rápidas para aprovechar los espacios. En ese esquema, el equipo de Diego Dabove tuvo algunas aproximaciones de peligro que obligaron a estar atento a la última línea académica, pero sin generar demasiadas ocasiones netas de gol.

Expulsiones y alargue a pura tensión

El partido se fue haciendo cada vez más friccionado. En el tiempo regular, la paridad en el marcador se sostuvo hasta el cierre, pero sobre el final llegó la primera gran decisión disciplinaria: el defensor uruguayo Ramón Arias, de Tigre, vio la tarjeta roja en el quinto minuto de adición del segundo tiempo, dejando al Matador con diez jugadores para el alargue.

Con un hombre más, Racing acentuó el dominio en el inicio del tiempo extra y adelantó aún más sus líneas en busca del gol que evitara los penales. Sin embargo, las cosas se complicaron rápido para el local: a los 10 minutos del primer tiempo suplementario, el lateral Gastón Martirena fue expulsado y la Academia quedó también con diez.

La noche se volvió todavía más enredada en el segundo tramo del alargue. A los 117 minutos (11 del segundo tiempo extra), el mediocampista Santiago Sosa recibió la segunda amonestación y dejó a Racing con nueve jugadores, obligado a sostener el empate en inferioridad numérica mientras intentaba, aun así, evitar la definición desde el punto penal.

Pese a las expulsiones y al desgaste físico, Tigre no consiguió quebrar a la defensa académica ni a Facundo Cambeses, que respondió cada vez que fue exigido. Con el 0-0 inamovible después de 120 minutos, el pase a semifinales quedó atado a la tanda de penales.

Cambeses, héroe en la tanda de penales

En la definición, Racing fue implacable y tuvo en su arquero a la gran figura de la noche. Desde los doce pasos, la Academia convirtió sus cuatro remates: anotaron Adrián Martínez, Adrián Fernández, Gabriel Rojas y Agustín García Basso.

Del lado de Tigre, la serie comenzó cuesta arriba. Tomás Cardona abrió la tanda y su remate fue contenido por Cambeses, que más tarde también detendría el disparo de Joaquín Laso. Los únicos que pudieron marcar para el Matador fueron Diego Sosa y Julián López, pero no alcanzó: el 4-2 selló la clasificación de Racing y desató el desahogo en el Cilindro.

La actuación de Cambeses, que se consolidó como titular en esta etapa del ciclo de Costas, terminó de inclinar una serie en la que Racing había sido más durante gran parte del juego, pero en la que no pudo traducir su dominio en goles durante el tiempo reglamentario.

Racing, a semifinales contra Boca; Tigre se despide

Con la victoria en la tanda, Racing se metió en las semifinales del Clausura, instancia en la que enfrentará a Boca Juniors en la Bombonera, en otro duelo a partido único que definirá a uno de los finalistas del torneo. La fecha y el horario del encuentro aún están no confirmados por la organización.

La mala noticia para la Academia pasa por las bajas: las expulsiones de Gastón Martirena y Santiago Sosa dejan a Costas sin dos piezas importantes para la próxima instancia, por lo que el cuerpo técnico deberá rearmar la estructura defensiva y el mediocampo para el cruce ante el Xeneize.

Para Tigre, la eliminación supone el cierre de una campaña en la que logró meterse en los cuartos de final y dejar en el camino a rivales de peso, pero terminó chocando con un Racing que, aun entre dudas y sufrimiento, se hizo fuerte en su casa y en los penales para seguir en carrera por el título del Torneo Clausura 2025.