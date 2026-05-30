PSG volvió a tocar la cima de Europa tras vencer al Arsenal en Budapest

El Paris Saint-Germain empató 1-1 con Arsenal en Budapest y se impuso 4-3 en la definición desde los doce pasos para consagrarse campeón de la Champions League por segunda temporada consecutiva. Ousmane Dembélé marcó el empate en el tiempo regular y el equipo de Luis Enrique volvió a tocar la cima de Europa.

PSG volvió a hacer historia en Europa. El equipo francés derrotó por penales a Arsenal en la final de la Champions League 2025/26, disputada este sábado en el Puskás Aréna de Budapest, y consiguió su segunda consagración consecutiva en el torneo más importante del continente. El partido terminó 1-1 después del tiempo suplementario y se resolvió 4-3 en la tanda.

La final comenzó cuesta arriba para el campeón defensor. Kai Havertz puso en ventaja a Arsenal a los 6 minutos, después de aprovechar una salida presionada y definir con potencia. PSG tuvo la pelota durante largos pasajes, pero encontró recién el empate en el segundo tiempo, cuando Dembélé convirtió de penal a los 65 minutos tras una infracción sobre Khvicha Kvaratskhelia.

En el desarrollo general, el equipo de Luis Enrique sostuvo la iniciativa, aunque chocó durante buena parte del partido con una defensa inglesa muy firme. Arsenal defendió con orden, tuvo momentos para lastimar y llevó la definición hasta el límite, pero en los penales PSG mostró más temple y terminó quedándose con una final muy cerrada.

La tanda tuvo errores de los dos lados: Eberechi Eze, Nuno Mendes y Gabriel Magalhães fallaron sus ejecuciones, y el remate desviado del defensor brasileño terminó sellando la consagración parisina. Con este título, PSG se transformó en el primer club desde el Real Madrid de 2016-2018 en retener la Champions League.

La victoria consolida un ciclo dominante para el club francés, que ya había ganado la edición anterior con una actuación histórica ante Inter. Para Arsenal, en cambio, la derrota dejó otra frustración europea en una temporada en la que había llegado a la final con la ilusión de levantar por primera vez la Orejona.