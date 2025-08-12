Prisión perpetua para Joel Matías Ávila por el homicidio de la psicóloga Sofía Kuljbicki en La Cumbre

El jurado popular lo declaró culpable de homicidio doblemente calificado por alevosía y por usar el fuego para generar peligro común. El hecho ocurrió en octubre de 2023.

Tras casi dos años de investigación, la Cámara del Crimen de Cruz del Eje condenó a prisión perpetua a Joel Matías Ávila, de 38 años, por el asesinato de la psicóloga Sofía Kuljbicki, de 39, ocurrido el 28 de octubre de 2023 en la localidad cordobesa de La Cumbre.

El veredicto fue emitido por un jurado compuesto por 12 ciudadanos que, por mayoría, consideró a Ávila culpable de homicidio doblemente calificado: por alevosía y por emplear un medio idóneo para generar un peligro común, en este caso, el fuego.

Un crimen encubierto como accidente

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Ávila ingresó a la vivienda de Kuljbicki y la golpeó hasta dejarla inconsciente. Luego abrió el gas de la cocina, cerró los ambientes y provocó un incendio en la habitación para simular un siniestro doméstico.

Las pericias determinaron que el fuego solo afectó el colchón y las mantas, y que la víctima falleció por inhalación de monóxido de carbono mientras permanecía en su cama.

La acusación sostuvo que el condenado, ex pareja de un amigo de Kuljbicki, preparó la escena para ocultar el ataque y borró evidencias antes de escapar.

Captura y juicio

Ávila fue detenido el 10 de noviembre de 2023 en la ciudad de Córdoba, tras permanecer prófugo por dos semanas. El proceso judicial concluyó este lunes con la sentencia de prisión perpetua, cerrando un caso que conmovió a la comunidad de La Cumbre y el Valle de Punilla.