Salud reforzó la vigilancia por un brote intestinal entre viajeros que regresan de Estados Unidos

La medida apunta especialmente a quienes volvieron del Mundial y presentan diarrea persistente u otros síntomas digestivos. La cartera sanitaria aclaró que no existe un brote confirmado en la Argentina y que la infección no se transmite directamente entre personas.

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una comunicación epidemiológica para reforzar la detección de posibles casos de ciclosporiasis entre personas que regresen de Estados Unidos, especialmente aquellas que viajaron para presenciar el Mundial de fútbol.

La decisión fue adoptada ante el aumento de infecciones registrado en más de 30 estados norteamericanos, incluidos varios que albergaron partidos de la Selección argentina y recibieron una importante cantidad de visitantes procedentes del país. La advertencia está dirigida principalmente a los equipos sanitarios, para que consulten sobre antecedentes de viaje cuando atiendan pacientes con síntomas compatibles.

La comunicación no confirma la existencia de un brote en la Argentina ni implica que todas las personas que estuvieron en Estados Unidos se encuentren enfermas. El objetivo es detectar, estudiar y tratar oportunamente los eventuales casos importados.

Más de 1.600 casos confirmados en Estados Unidos

De acuerdo con la información reunida por la cartera sanitaria nacional, desde el 1° de mayo se habían registrado en Estados Unidos 1.645 casos confirmados, más de 5.100 en estudio y 141 internaciones.

Hasta mediados de julio, la enfermedad había sido detectada en 34 estados. Las autoridades estadounidenses no habían reportado fallecimientos asociados al brote. Las personas afectadas tenían entre 2 y 95 años.

Las primeras entrevistas epidemiológicas señalaron repetidamente el consumo de lechuga, ensaladas envasadas y otros vegetales de hoja verde. Sin embargo, todavía no se había identificado un único productor o distribuidor responsable.

Qué es la ciclosporiasis

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal provocada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis. La infección se adquiere principalmente al consumir agua, frutas o verduras frescas contaminadas.

El síntoma más característico es la diarrea acuosa, que puede ser frecuente, intensa o persistente. También pueden aparecer cólicos y distensión abdominal, náuseas, pérdida del apetito y de peso, cansancio prolongado, vómitos, dolores corporales y fiebre baja.

Los síntomas suelen comenzar alrededor de una semana después de la infección, aunque el período de incubación puede variar entre dos y 14 días o más.

Sin tratamiento, el cuadro puede prolongarse durante varias semanas y presentar períodos en los que los síntomas desaparecen y luego regresan.

Quiénes deben realizar una consulta

Salud pidió sospechar de ciclosporiasis ante cualquier persona que presente diarrea acuosa acompañada por alguno de los demás síntomas y haya viajado a Estados Unidos durante las dos semanas previas al comienzo del cuadro.

La confirmación requiere un análisis de materia fecal que permita detectar el parásito o su material genético. Los casos sospechosos asociados a viajes son de notificación obligatoria para los servicios sanitarios.

El tratamiento habitual utiliza medicamentos antiparasitarios que deben ser indicados por un profesional. Por esa razón, las autoridades recomiendan realizar una consulta médica y mencionar expresamente el antecedente del viaje.

No se contagia directamente entre personas

Una de las principales aclaraciones de la comunicación oficial es que la infección no se transmite de manera directa de una persona a otra.

Aunque el parásito es eliminado mediante la materia fecal, necesita permanecer entre una y dos semanas en el ambiente para madurar y volverse infeccioso. Por lo tanto, el contacto cotidiano con una persona que regresó del Mundial no supone por sí solo un riesgo inmediato de contagio.

Como medidas preventivas, se aconseja lavar o pelar cuidadosamente frutas y verduras, mantener una correcta higiene de manos, limpiar utensilios y superficies utilizadas para preparar alimentos y evitar el consumo de agua no tratada.