Milei atacó a Lula en Brasil y llamó a respaldar a Flávio Bolsonaro en las elecciones

El Presidente participó del lanzamiento electoral del senador brasileño, defendió a Jair Bolsonaro y presentó los comicios de octubre como una disputa regional entre el liberalismo y el socialismo.

El presidente Javier Milei respaldó abiertamente este sábado la candidatura de Flávio Bolsonaro y lanzó fuertes críticas contra Luiz Inácio Lula da Silva durante la convención del Partido Liberal realizada en San Pablo.

Ante los militantes reunidos en el estadio Pacaembú, el mandatario argentino sostuvo que Flávio Bolsonaro es el dirigente capaz de derrotar al actual presidente brasileño y encabezar un cambio político en las elecciones previstas para el 4 de octubre.

Milei presentó los comicios como parte de una disputa que excede las fronteras de Brasil y afirmó que el resultado puede definir la orientación política de América Latina durante los próximos años.

“Brasil todavía no experimentó las consecuencias más desastrosas” del socialismo, advirtió el Presidente, quien utilizó la experiencia argentina como ejemplo de los efectos que, según su interpretación, producen las políticas de izquierda.

Críticas directas contra Lula

El mandatario acusó a Lula de representar un riesgo para el futuro económico y político de Brasil. También recordó la participación del dirigente brasileño en la campaña presidencial argentina y lo responsabilizó por haber intentado favorecer al espacio encabezado por Sergio Massa.

Milei comparó además la situación brasileña con la discusión política argentina y afirmó que, así como en el país existe lo que denomina “riesgo kuka”, Brasil enfrenta ahora un “riesgo Lula”.

Durante su discurso utilizó expresiones especialmente duras contra los sectores de izquierda y llamó a detener lo que calificó como “basura socialista”. La intervención confirmó que su presencia no tuvo solamente un carácter institucional, sino que constituyó una participación explícita en la campaña electoral brasileña.

La defensa de Jair Bolsonaro

Milei dedicó parte de su exposición al expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario y no pudo participar presencialmente del lanzamiento de su hijo.

El mandatario argentino consideró que Bolsonaro está “injustamente preso” y cuestionó que la Justicia brasileña le negara autorización para visitarlo. También recordó que Lula recibió dirigentes extranjeros durante el período en que estuvo encarcelado, entre ellos el expresidente argentino Alberto Fernández.

La solicitud había sido rechazada por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, quien consideró que el encuentro tendría un carácter político y electoral incompatible con las restricciones que pesan sobre Bolsonaro.

“Mi estimado Jair, te envío un abrazo a la distancia”, expresó Milei antes de asegurar que volverán a encontrarse personalmente.

El lanzamiento de Flávio Bolsonaro

La convención oficializó a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial del Partido Liberal. El senador prometió reducir impuestos, endurecer las políticas de seguridad y continuar el proyecto político desarrollado por su padre durante su paso por el Gobierno.

El acto incluyó también un mensaje del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y una intervención elaborada mediante inteligencia artificial con la imagen de Jair Bolsonaro.

Flávio todavía no definió quién lo acompañará en la fórmula y enfrenta dificultades para conseguir el respaldo de los partidos de centroderecha. Una encuesta de Datafolha difundida durante la semana ubicó a Lula con un 48% y al candidato del Partido Liberal con un 43% en un eventual balotaje.

La agenda previa en San Pablo

Antes de asistir a la convención, Milei fue recibido por el gobernador paulista Tarcísio de Freitas en el Palacio dos Bandeirantes.

Durante esa actividad, realizada a puertas cerradas, el mandatario recibió la Orden del Ipiranga, la máxima distinción concedida por el estado de San Pablo. La delegación argentina estuvo integrada además por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

La participación de Milei profundizó su alianza con la familia Bolsonaro y marcó un nuevo capítulo en la tensa relación que mantiene con el Gobierno de Lula, pese a que Brasil continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina.