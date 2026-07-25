Estudiantes de Río Cuarto venció a Tigre y tomó aire en la lucha por la permanencia

El León del Imperio se impuso por 1-0 en el estadio Antonio Candini. El capitán Sergio Ojeda convirtió de cabeza el único gol del encuentro.

Estudiantes de Río Cuarto derrotó este sábado por 1-0 a Tigre en el estadio Antonio Candini, por la primera fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Sergio Ojeda, a los 25 minutos del segundo tiempo, marcó el único gol del partido. El capitán apareció sin marca después de un tiro de esquina ejecutado por Tomás González y venció de cabeza al arquero Felipe Zenobio.

El triunfo tuvo un valor especial para el conjunto conducido por Rubén Forestello, que consiguió apenas su segunda victoria de la temporada y sumó tres puntos importantes en la pelea por mantenerse en la máxima categoría.

Tigre, que presentó una formación con varios suplentes por su participación en la Copa Sudamericana, manejó más la pelota durante el comienzo, aunque no logró transformar ese dominio en situaciones claras. El primer tiempo fue equilibrado, con pocas llegadas y escasa precisión en los metros finales.

Estudiantes adelantó sus líneas durante el complemento y encontró la diferencia mediante una pelota detenida. Ojeda ganó en el área y marcó el gol que terminó definiendo el encuentro.

Después del 1-0, Tigre buscó la igualdad y aumentó la presión con los ingresos de Gonzalo “Pity” Martínez, Ignacio Russo y Santiago López. El Matador acumuló remates y centros durante el tramo final, pero se encontró con una defensa firme y con buenas respuestas de Lucas Bruera.

El equipo riocuartense resistió más de siete minutos adicionados y celebró un triunfo necesario ante su público. Estudiantes no ganaba desde febrero, cuando había superado por 2-0 a Huracán en el mismo escenario.

Lo que viene

Estudiantes de Río Cuarto visitará a Argentinos Juniors el martes 28 de julio, a las 21.15, por la segunda fecha. Luego recibirá a Banfield el sábado 1 de agosto.

Tigre tendrá postergado su encuentro ante Belgrano y volverá a jugar por el Clausura el sábado 1 de agosto, a las 20.30, como visitante frente a Racing.