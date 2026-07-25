Talleres perdió ante Newell’s en el debut de Jorge Sampaoli

La T cayó 1-0 en Rosario por la primera fecha del Torneo Clausura. Matías Cóccaro convirtió de penal el único gol y Román Riquelme fue expulsado sobre el final.

Talleres comenzó el Torneo Clausura con una derrota por 1-0 ante Newell’s, este sábado en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, en el partido que marcó el debut oficial de Jorge Sampaoli como entrenador del conjunto cordobés.

Matías Cóccaro, a los 9 minutos del segundo tiempo, convirtió de penal el único gol del encuentro. La infracción fue sancionada por Jorge Baliño después de una falta de Valentín Fascendini sobre Walter Mazzantti dentro del área.

Newell’s generó las situaciones más peligrosas durante la primera etapa y encontró en Ezequiel Unsain una de las principales razones por las que el partido llegó sin goles al descanso. El arquero de Talleres intervino ante varios intentos del conjunto rosarino, entre ellos una llegada clara del propio Cóccaro.

La T tuvo más tiempo la pelota, pero le costó transformar la posesión en profundidad. Sampaoli dispuso inicialmente una formación con cinco defensores y Ronaldo Martínez como única referencia ofensiva, aunque realizó modificaciones desde el comienzo del complemento para buscar mayor presencia en ataque.

La apertura del marcador llegó poco después del descanso. Mazzantti ingresó al área y fue derribado por Fascendini. Cóccaro se hizo cargo de la ejecución y colocó el remate contra un palo para darle la ventaja a la Lepra.

Talleres reaccionó y adelantó sus líneas. El equipo cordobés acumuló centros, remates y tiros de esquina durante el tramo final, pero se encontró con una actuación decisiva del arquero Josué Reinatti, quien sostuvo la diferencia con varias intervenciones.

La búsqueda se complicó a los 40 minutos del complemento, cuando Román Riquelme recibió su segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Juan Ignacio Ramírez y dejó a Talleres con diez futbolistas.

Aun en inferioridad numérica, la T continuó presionando y reclamó una posible mano dentro del área durante el tiempo adicionado. Baliño revisó la acción en el monitor a instancias del VAR, pero consideró que no existió penal.

Newell’s resistió hasta el cierre y comenzó el campeonato con tres puntos. Talleres, en cambio, dejó una imagen irregular en el estreno del nuevo ciclo y deberá buscar la recuperación rápidamente ante su público.

Lo que viene

Talleres recibirá a Vélez el jueves 30 de julio, a las 19, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la segunda fecha de la Zona A.

Newell’s visitará ese mismo día a Independiente, desde las 21.15, en Avellaneda.