Barracas dio el golpe en el Monumental y profundizó la crisis de River

El Guapo se impuso por 1-0 con un gol de Gonzalo Morales y consiguió su primera victoria histórica en el estadio de Núñez. El Millonario volvió a perder después de la eliminación en la Copa Argentina.

Barracas Central derrotó este sábado por 1-0 a River en el estadio Monumental, por la primera fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Gonzalo Morales, a los 21 minutos del primer tiempo, convirtió el único gol del encuentro. El delantero aprovechó el rebote de Santiago Beltrán, después de un remate de Rodrigo Insúa, y definió de zurda junto a un palo.

El triunfo fue histórico para el Guapo, que nunca había conseguido ganar en el Monumental. En sus cuatro visitas anteriores desde el ascenso a Primera había sufrido otras tantas derrotas, con un gol marcado y 13 recibidos.

River intentó reaccionar antes del descanso y llegó a convertir por intermedio de Lucas Martínez Quarta, pero la jugada fue anulada por una posición adelantada confirmada mediante el VAR. El conjunto local también reclamó un posible penal sobre Lautaro Pereyra en la última acción de la primera etapa.

El equipo de Núñez aumentó la presión durante el complemento y estuvo cerca de empatar con un tiro libre de Facundo Colidio que se estrelló en el travesaño. Más tarde, Lucas Beltrán conectó un cabezazo que pasó junto al palo.

Barracas se replegó, sostuvo la ventaja con una defensa firme y contó con una actuación segura del arquero Marcelo Miño, quien respondió ante los intentos de Colidio y Ángel Correa.

El partido también marcó los debuts de Nicolás Otamendi y Correa con la camiseta de River. El defensor fue titular y capitán, mientras que el atacante ingresó a los 21 minutos del segundo tiempo.

Eduardo Coudet no pudo ocupar el banco de suplentes por una sanción de dos partidos y fue reemplazado por Ariel Broggi. El entrenador había sido expulsado por sus protestas durante la final del Apertura ante Belgrano.

El Millonario acumuló así su segunda derrota consecutiva, después de haber quedado eliminado de la Copa Argentina al caer por 3-1 ante Aldosivi. El mal comienzo del segundo semestre provocó silbidos y reproches de los hinchas al finalizar el encuentro.

Barracas, por su parte, ejecutó con precisión el planteo de Damián Ayude, resistió los ataques del local y comenzó el campeonato con una victoria de enorme valor.

Lo que viene

River visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata el miércoles 29 de julio, a las 19.15, en el Bosque.

Barracas Central recibirá ese mismo día a Aldosivi, desde las 14.30, por la segunda fecha.