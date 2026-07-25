Operativo contrarreloj para salvar a una ballena encallada en el Río de la Plata

El ejemplar permanece encallado en un banco de arena frente a San Isidro.

El operativo para rescatar a una ballena sei varada en el Río de la Plata continuaba este sábado frente a la costa de San Isidro, mientras especialistas monitoreaban su estado y evaluaban las condiciones necesarias para devolverla a aguas profundas.

Los últimos reportes disponibles indicaban que permanecía con vida, aunque en estado crítico, dentro de la zona conocida como Bajos del Temor.

En el lugar trabajan profesionales de la Fundación Temaikèn junto con efectivos de la Prefectura Naval Argentina, encargada de coordinar la seguridad del operativo. Los rescatistas mantienen húmeda la piel del cetáceo para reducir el estrés y evitar su deshidratación mientras estudian las alternativas de intervención.

Una situación crítica

La ballena quedó atrapada sobre un banco de arena y barro, con gran parte de su peso apoyado sobre el vientre. Esa posición puede comprometer progresivamente sus órganos internos y dificulta cualquier intento de movilizarla.

El barro genera además un efecto de succión sobre el cuerpo, mientras la escasa profundidad impide que embarcaciones de mayor porte puedan acercarse con facilidad. Una de las estimaciones difundidas ubicó al animal a unos 700 metros de una zona con mayor profundidad.

Los diferentes reportes calculan que el ejemplar mide entre siete y nueve metros. Se trata de una ballena sei —nombre científico Balaenoptera borealis—, especie presente en el Mar Argentino y que durante esta época del año migra hacia aguas más cálidas del norte.

El rescate depende de las mareas

La estrategia contempla aprovechar una suba suficiente del nivel del agua para intentar desencallar al cetáceo y guiarlo hacia sectores más profundos del Río de la Plata.

Las condiciones del lugar, las variaciones de la marea y el estado físico del animal serán determinantes. Una maniobra de arrastre realizada sin suficiente agua podría provocarle lesiones adicionales, por lo que los especialistas deben evaluar cuidadosamente cada intervención.

Durante el viernes, los equipos asistieron al animal y analizaron la posibilidad de avanzar con el rescate durante las mareas crecientes. El trabajo debía continuar este sábado, aunque no se había informado públicamente que alguna de las maniobras hubiera conseguido liberarlo.

Cómo fue encontrado

El ejemplar habría quedado encallado el jueves y fue localizado durante la mañana del viernes. A partir del avistamiento, la Fundación Temaikèn y Prefectura desplegaron personal especializado en la zona.

La aparición de una ballena dentro de los canales y bancos del estuario es considerada una emergencia, aunque la especie pueda transitar cerca de la desembocadura durante su migración. Los ejemplares jóvenes o debilitados pueden desorientarse y avanzar hacia sectores donde luego no encuentran la profundidad necesaria para regresar por sus propios medios.

Los especialistas recomendaron no acercarse al animal ni intentar tocarlo, evitar ruidos y movimientos bruscos, mantenerse lejos de la cola y las aletas y no arrojar agua directamente sobre los espiráculos, ubicados en la parte superior de la cabeza.

El operativo continúa sujeto a la evolución de las mareas y al estado de la ballena. Cualquier desenlace deberá ser confirmado por la Fundación Temaikèn o la Prefectura Naval Argentina.