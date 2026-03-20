Polémica en el Concejo: el oficialismo multó a cuatro ediles y la oposición denunció una convocatoria irregular

El bloque oficialista resolvió aplicarles una quita del 50% del sueldo a Daniel Ribetti, Pía Felpeto, Fernando Revello y Carlos Quaranta por ausentarse de una sesión especial. Los concejales sancionados sostienen que la convocatoria no respetó el reglamento interno y aseguran que estaban dispuestos a tratar los proyectos si el llamado se hacía en forma correcta.

Una nueva controversia se desató en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz luego de que el oficialismo resolviera sancionar con una multa equivalente al 50% del sueldo a los concejales Daniel Ribetti, Pía Felpeto, Fernando Revello y Carlos Quaranta, a quienes acusó de haberse ausentado “injustificadamente” de la sesión especial convocada para este jueves.

La decisión fue comunicada oficialmente por el propio Concejo, que informó que la sanción se aplicó en el marco del artículo 12 del reglamento interno, por considerar que los ediles incumplieron “sus obligaciones y responsabilidades como funcionarios públicos”.

Según la gacetilla difundida por el cuerpo legislativo, en esa sesión especial se iba a tratar “la readecuación salarial para los trabajadores municipales y la suspensión de los aumentos de planta política”. El oficialismo remarcó además que los cuatro concejales sancionados habían participado minutos antes de la sesión conmemorativa por el 24 de marzo, pero luego no asistieron al tratamiento previsto para más tarde.

La posición del oficialismo

En su comunicado, el Concejo de Representantes sostuvo que los concejales Ribetti, Felpeto, Revello y Quaranta se ausentaron “injustificadamente” de la sesión especial y que, por ese motivo, se resolvió aplicar la sanción económica.

La comunicación oficial remarca que el tratamiento previsto incluía dos temas sensibles: la actualización salarial para los trabajadores municipales y la suspensión del aumento de la planta política. Sobre esa base, el cuerpo resolvió avanzar con la multa por entender que hubo incumplimiento de deberes por parte de los ediles opositores.

El planteo de los concejales sancionados

La postura de los cuatro concejales llegó a través de un memorándum presentado previamente ante la presidencia del Concejo, a cargo de Alejandra Roldán, en el que manifestaron que el procedimiento de convocatoria a la sesión especial no respetó las normas vigentes.

Según explicaron, el artículo 10° del Reglamento Interno —Resolución 007/2016— establece que las sesiones especiales solo pueden realizarse por acuerdo expreso del cuerpo o por solicitud de un tercio de sus miembros con al menos 24 horas de anticipación.

En este caso, señalaron que la citación fue comunicada a las 12.50 para una sesión prevista a las 19.30 del mismo día, lo que, a su entender, incumple el plazo mínimo necesario para que los concejales puedan estudiar y analizar adecuadamente los proyectos.

En ese escrito, además, aclararon que si bien el intendente tiene facultades para convocar a sesiones extraordinarias, la normativa específica de las sesiones especiales exige la intervención formal de los miembros del cuerpo legislativo.

“Siempre avalamos los incrementos”, dijeron los ediles

Los concejales remarcaron que su objeción no estaba vinculada al contenido de los proyectos, sino al procedimiento utilizado para convocar la sesión.

En ese marco, sostuvieron que ratifican su compromiso con la actualización salarial para empleados y becarios municipales y señalaron que siempre acompañaron los incrementos acordados entre el sindicato y el Departamento Ejecutivo, por considerar la relevancia de esos haberes para los trabajadores.

Al mismo tiempo, cuestionaron que el oficialismo gestione temas de esa importancia con un grado de improvisación que, según expresaron, dificulta su tratamiento dentro de la legalidad institucional.

También instaron al cumplimiento estricto de la Carta Orgánica Municipal y del Reglamento Interno para garantizar transparencia y orden institucional, y manifestaron que se encuentran a disposición para tratar esos proyectos el “viernes o el día que sea convocado correctamente”, así como cualquier otra iniciativa remitida por el Ejecutivo.

El dato del quórum y otra discusión abierta

A la polémica por la sanción se sumó otro elemento: además de la ausencia de los cuatro ediles luego multados, también faltaron a la sesión la concejala Laura Gallardo, de Carlos Paz Unido, y Noe García Roñoni, de Juntos por Carlos Paz.

Según se indicó, ambas estuvieron ausentes “con aviso”, por lo que no fueron sancionadas.

Así, el episodio abrió un nuevo frente de conflicto en el Concejo local, esta vez por la forma en que fue convocada la sesión y por la decisión del oficialismo de avanzar con sanciones económicas contra cuatro representantes de la oposición.

En este sentido, se espera cuál será la postura que asumirán Ribetti, Felpeto, Revello y Quaranta en relación a la multa que alcanza el 50% del salario.