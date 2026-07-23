China inició ejercicios con fuego real en el estrecho de Taiwán

Las maniobras se extenderán durante dos días en zonas cercanas a la costa de la provincia de Fujian. Beijing prohibió la navegación dentro de las áreas delimitadas y volvió a elevar la tensión alrededor de la isla.

China inició este jueves dos jornadas de ejercicios militares con fuego real en sectores del estrecho de Taiwán, en medio de una creciente actividad naval y aérea alrededor de la isla.

Las maniobras se desarrollan cerca de Dongshan, frente a la costa de la provincia china de Fujian, y continuarán este viernes. El cronograma contempla ejercicios entre las 6 y las 18 horas locales durante ambas jornadas.

La Administración de Seguridad Marítima de Zhangzhou emitió una advertencia de navegación y prohibió el ingreso de embarcaciones a las áreas delimitadas mientras se realizan los disparos.

El anuncio contempla dos sectores próximos a la costa continental china. Por el momento, no se trata de un cerco completo alrededor de Taiwán como el desplegado durante otras maniobras recientes de mayor escala.

Una creciente presencia militar

Los ejercicios fueron anunciados en un contexto de actividad militar sostenida en las aguas y el espacio aéreo que rodean Taiwán.

Durante las 24 horas previas, el Ministerio de Defensa taiwanés detectó 12 aeronaves del Ejército Popular de Liberación, diez buques militares y siete embarcaciones oficiales chinas en la región.

Once de los aviones cruzaron la línea media del estrecho o ingresaron en sectores de la zona de identificación de defensa aérea taiwanesa. Las Fuerzas Armadas de la isla respondieron con aviones, barcos y sistemas de misiles costeros para seguir los movimientos.

Esas operaciones no fueron identificadas oficialmente como parte de los ejercicios con fuego real, pero muestran el nivel de presión militar que Beijing mantiene de manera habitual sobre la isla.

La disputa por Taiwán

Taiwán cuenta con un gobierno democrático, Fuerzas Armadas y una administración propia. China considera que la isla forma parte de su territorio y no descarta utilizar la fuerza para concretar la reunificación.

El gobierno taiwanés rechaza esa pretensión y sostiene que solamente sus habitantes pueden decidir el futuro político del territorio.

Las maniobras comenzaron un día después de una conversación entre el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el canciller chino, Wang Yi, en la que Taiwán estuvo entre los asuntos abordados.

Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taipei, pero es su principal proveedor de armamento y está obligado por su legislación a facilitar los medios necesarios para que la isla pueda defenderse.

El antecedente de diciembre

China realizó en diciembre sus ejercicios más amplios alrededor de Taiwán, después de que Washington anunciara un paquete récord de armas por US$11.100 millones para la isla.

Durante aquellas maniobras, el Ejército chino desplegó barcos y aeronaves y lanzó proyectiles hacia aguas ubicadas al norte y al sur del territorio taiwanés.

Las prácticas actuales son geográficamente más acotadas, pero vuelven a sumar tensión en una zona fundamental para el comercio internacional.

El estrecho de Taiwán es atravesado por algunas de las rutas marítimas más importantes de Asia. Cualquier escalada militar prolongada podría afectar la navegación comercial, las cadenas de suministro y la industria global de semiconductores, de la que Taiwán es uno de los principales centros de producción.