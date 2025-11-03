Noche de los Museos 2025: entrada libre para recorrer los espacios culturales de La Cumbre

Este viernes 7 de noviembre, los espacios culturales de la localidad abrirán sus puertas con entrada libre y gratuita, en el marco del programa provincial.

La Municipalidad de La Cumbre anunció su participación en una nueva edición de la Noche de los Museos 2025, que se llevará a cabo este viernes 7 de noviembre, de 18 a 22 horas, en el marco de la iniciativa organizada por la Universidad Nacional de Córdoba y el Gobierno de la Provincia.

Durante la jornada, los vecinos y visitantes podrán recorrer gratuitamente los cinco museos locales, que formarán parte de esta experiencia cultural abierta a toda la comunidad:

Museo de Historia y Patrimonio de La Cumbre “Francisco Capdevila”

Museo Miguel Ocampo

Museo de Arte Luis José Pisano

Museo Manuel Mujica Láinez

Museo de Motos y Bicicletas

Además, se dispondrá de movilidad gratuita para realizar el recorrido, con salidas desde las 18 horas en la Sala Caraffa (Pasaje Tassano 55).

La Noche de los Museos es una invitación a descubrir el patrimonio artístico, histórico y cultural de la ciudad, en una propuesta que promueve la participación y el acceso libre a los espacios que conservan la memoria e identidad local.