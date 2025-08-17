Natalia de la Sota será candidada de Defendamos Córdoba: “Esta es más que una lista de nombres, es la voz de los sectores dañados por Milei”

La actual diputada nacional encabezará la propuesta que competirá en las legislativas de octubre. Estará acompañada por Marcelo Ruiz y Marta Lastra, entre otros referentes sociales y académicos.

La diputada nacional Natalia de la Sota oficializó este domingo su candidatura encabezando la lista de Defendamos Córdoba, un espacio que busca representar a sectores diversos de la sociedad provincial en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

“Defendamos Córdoba es la propuesta de cordobeses comprometidos, con voz y con fuerza, gente que lucha por nuestras universidades, las personas con discapacidad, la salud, los jóvenes, los jubilados, el trabajo, las diversidades, la educación y la cultura. La gente que defiende a Córdoba todos los días con el corazón y los brazos abiertos. Esto es Defendamos Córdoba”, expresó en sus redes sociales.

La legisladora destacó que su decisión surge del contacto con los cordobeses durante estos años de gestión. “Son muchos los que sufren el impacto del ajuste de Milei, pero no pierden la esperanza y siguen peleando todos los días para salir adelante. Eso me inspira, me da fuerzas y me compromete. Yo sé que no estoy sola en este camino”, afirmó.

De la Sota subrayó que la lista “es más que un simple agrupamiento de nombres”, ya que está conformada por personas que “representan a muchos de los sectores dañados y maltratados por las políticas deshumanizantes de Javier Milei”.

La lista de Defendamos Córdoba

Natalia de la Sota Marcelo Ruiz Marta Lastra Gustavo Rossi Graciela Fassi Pedro González Cholaky Cristina Fernández Enrique Lastreto Analía Sánchez

En los comicios de octubre Córdoba renovará nueve bancas de diputados nacionales.