Natalia de la Sota en el departamento Colón: “Somos la voz de los que no se resignan”

La diputada nacional recorrió distintas localidades y apuntó contra Milei, Macri y Schiaretti por “buscar gobernabilidad a un modelo que destruye el Estado”.

La diputada nacional y candidata de Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, realizó una recorrida por el departamento Colón, visitando Colonia Caroya, Jesús María, La Granja, Unquillo y Estación Juárez Celman, donde mantuvo encuentros con vecinos y referentes sociales en el marco de su campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Durante las reuniones, la legisladora fue tajante al señalar que el Gobierno nacional “no representa el modelo de país que necesitamos” y que la forma de ponerle límites es con el voto. Sostuvo que “para quienes creemos que este modelo no es el correcto, para quienes no convalidamos ni acordamos y nos sentimos en las antípodas de lo que representa, tenemos la herramienta del 26 de octubre. La manera de frenar esta sangría y poner límites reales es con el voto”.

Críticas a Milei, Macri y Schiaretti

De la Sota cuestionó los acuerdos entre Javier Milei y Mauricio Macri para garantizar mayorías en el Congreso, e incluyó en sus críticas al exgobernador Juan Schiaretti, a quien acusó de “guardar silencio” ante la eliminación temporal de retenciones. “Clarín publicó que Javier Milei está acordando con Macri para garantizar mayorías en el Congreso, y que además buscan sumar a Provincias Unidas para acompañar las políticas del Gobierno nacional. Eso no puede sorprendernos: ya hemos visto al exgobernador Schiaretti guardar silencio absoluto frente a lo sucedido con las retenciones”, expresó.

La diputada sostuvo que la “gobernabilidad” no puede usarse como excusa para convalidar políticas destructivas: “Gobernabilidad se le da a un presidente con voluntad de gobernar, coincida más o coincida menos. Pero no a un presidente que abiertamente dice que viene a destruir el Estado”.

“Defendamos Córdoba eligió ser oposición real”

Finalmente, De la Sota llamó a los cordobeses a expresarse con firmeza en las urnas: “Defendamos Córdoba eligió ser oposición real, sin dobles discursos ni especulaciones. Lo venimos haciendo desde hace más de un año, cuando decirle que no a Milei parecía una locura, más aún en Córdoba. Hoy reafirmamos que nuestra voz es la de los que no se resignan”.

Con ese mensaje, la diputada ratificó su compromiso con “la defensa de los intereses de Córdoba y de los sectores más golpeados por el actual modelo económico”, consolidando su perfil opositor y su intención de construir una alternativa provincial frente a los acuerdos nacionales.