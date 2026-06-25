Mundial 2026: Ecuador hizo historia ante Alemania y avanzó a los dieciseisavos

La Tri remontó para vencer 2 a 1 por primera vez al seleccionado alemán y consiguió la clasificación entre los mejores terceros. Costa de Marfil derrotó 2 a 0 a Curazao y también celebró un pase histórico.

Ecuador consiguió una de las victorias más importantes de su historia al derrotar 2 a 1 a Alemania, este jueves en Nueva Jersey, y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La Tri se impuso por primera vez al seleccionado alemán, después de haber perdido los dos antecedentes entre ambos, y rescató una campaña que había comenzado con una derrota ante Costa de Marfil y un empate sin goles frente a Curazao.

Alemania golpeó cuando apenas habían transcurrido dos minutos. Después de una combinación entre Aleksandar Pavlovic y Florian Wirtz, Leroy Sané recibió cerca del área y sacó un remate colocado para establecer el 1 a 0.

Ecuador no se desordenó y encontró rápidamente la igualdad. A los 9 minutos, Nilson Angulo aprovechó una pérdida alemana, avanzó hacia el área y definió con un remate bajo y cruzado ante Manuel Neuer.

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece jugó con intensidad, presionó la salida rival y generó mayores dificultades que en sus dos primeras presentaciones.

Alemania recibió un penal apenas comenzado el segundo tiempo, luego de un contacto de Joel Ordóñez sobre Kai Havertz. Sin embargo, el árbitro revisó la acción y anuló la sanción por una infracción previa de Sané sobre Pedro Vite durante el inicio de la jugada.

Ecuador siguió buscando el triunfo que necesitaba para avanzar y encontró su premio a los 77 minutos.

Después de un tiro de esquina desde la derecha, la pelota fue prolongada de cabeza y quedó dentro del área para Gonzalo Plata, quien anticipó a Neuer y convirtió el 2 a 1.

Alemania presionó durante los minutos finales, pero Ecuador defendió la ventaja con entrega y aseguró una victoria histórica ante el cuatro veces campeón mundial.

El triunfo permitió que la Tri llegara a cuatro puntos y terminara tercera en el Grupo E, con diferencia de gol neutra. Esa campaña le garantizó un lugar entre los ocho mejores terceros de la competencia.

Costa de Marfil también hizo historia

En el otro encuentro de la zona, Costa de Marfil derrotó 2 a 0 a Curazao y clasificó por primera vez a una fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

La gran figura fue Nicolas Pépé, autor de los dos goles del seleccionado africano.

El delantero abrió el marcador a los 7 minutos, luego de aprovechar una desatención de la defensa curazoleña y definir con precisión ante Eloy Room.

Curazao intentó reaccionar mediante las apariciones de Tahith Chong y los hermanos Leandro y Juninho Bacuna, pero volvió a tener dificultades para concretar sus avances.

Pépé sentenció el encuentro a los 64 minutos. El atacante recibió con espacio, enganchó hacia el centro y colocó un remate junto al palo más lejano para marcar el 2 a 0.

Costa de Marfil alcanzó los seis puntos, la misma cantidad que Alemania, aunque terminó segunda por diferencia de gol. Curazao cerró su primera participación mundialista con un punto, conseguido en el empate ante Ecuador.

Así terminó el Grupo E

1. Alemania: 6 puntos, +6 de diferencia de gol

2. Costa de Marfil: 6 puntos, +2

3. Ecuador: 4 puntos, 0

4. Curazao: 1 punto, -8

Alemania avanzó como ganadora de la zona y enfrentará a uno de los mejores terceros. Costa de Marfil jugará ante el seleccionado que termine segundo en el Grupo I, mientras que Ecuador deberá esperar el cierre de la primera fase para conocer a su rival.

La jornada dejó así una doble celebración: Costa de Marfil accedió por primera vez a una ronda eliminatoria y Ecuador logró una remontada inolvidable para derrotar por primera vez a Alemania y mantener vivo su sueño mundialista.