Mundial 2026: Messi hizo historia y Argentina venció a Austria para clasificarse

El capitán marcó los dos goles del triunfo por 2 a 0 y se convirtió en el máximo artillero de la historia de los Mundiales. La Selección avanzó a los 16avos de final con una fecha de anticipación.

Argentina derrotó 2 a 0 a Austria, este lunes en Dallas, aseguró su clasificación a la fase eliminatoria del Mundial 2026 y vivió otra jornada histórica de la mano de Lionel Messi.

El capitán convirtió los dos goles del encuentro, alcanzó las 18 conquistas mundialistas y quedó en soledad como máximo goleador de la historia de la competencia, tanto en el fútbol masculino como en el femenino.

La tarde había comenzado con una oportunidad desperdiciada. A los 8 minutos, Lautaro Martínez fue derribado dentro del área por Stefan Posch y Xaver Schlager. El árbitro revisó la acción en el monitor y sancionó penal, pero Messi ejecutó desviado junto al palo izquierdo.

Fue el tercer penal fallado por el rosarino en una Copa del Mundo, después de los que no pudo convertir frente a Islandia, en Rusia 2018, y Polonia, en Qatar 2022.

Austria se animó después de esa acción y mostró por momentos la intensidad característica de los equipos dirigidos por Ralf Rangnick. Sin embargo, Argentina mantuvo el control territorial y comenzó a encontrar espacios mediante las apariciones de Thiago Almada, Enzo Fernández y Messi.

La apertura llegó a los 38 minutos, después de una gran jugada colectiva. Almada condujo hacia el área y abrió la pelota para Facundo Medina, quien envió un pase bajo hacia el centro. El futbolista del Atlético de Madrid dejó pasar el balón entre sus piernas y Messi apareció libre para definir de primera junto al palo.

Con ese tanto, el capitán alcanzó los 17 goles en Mundiales, superó los 16 del alemán Miroslav Klose y se transformó en el máximo goleador de la historia del torneo masculino.

Argentina atravesó algunos momentos incómodos durante el comienzo del complemento. Austria adelantó sus líneas y estuvo cerca del empate con un tiro libre de Marcel Sabitzer, que Emiliano Martínez desvió con seguridad.

Michael Gregoritsch también dispuso de una oportunidad mediante un cabezazo, pero no consiguió darle dirección. La defensa argentina respondió ante los intentos de un rival que tuvo mayor posesión de la esperada, aunque generó poco peligro concreto.

Una de las preocupaciones de la tarde fue la salida de Cristian Romero. El defensor sintió una molestia en la rodilla y fue reemplazado por Nicolás Otamendi durante los primeros minutos del segundo tiempo.

La Selección tuvo posibilidades para ampliar el marcador mediante Nicolás González y Julián Álvarez, pero no logró liquidar el encuentro hasta el tiempo agregado.

En el quinto minuto adicional, Álvarez quedó frente al arquero Alexander Schlager, quien consiguió rechazar su remate. La jugada continuó dentro del área, el primer disparo de Messi fue bloqueado y el capitán capturó nuevamente la pelota para marcar el 2 a 0 definitivo.

El segundo tanto le permitió llegar a 18 goles y superar también a la brasileña Marta, que mantenía el récord absoluto con 17 conquistas en Mundiales femeninos. Messi quedó así como el máximo artillero de la historia de la competencia.

El rosarino suma además cinco goles en los primeros dos partidos del torneo, después del triplete conseguido frente a Argelia, y convirtió en seis encuentros mundialistas consecutivos.

La victoria dejó a Argentina con seis puntos, cinco goles a favor y ninguno en contra. Austria permanece con tres unidades, mientras que Jordania y Argelia todavía no sumaron y deben completar la segunda fecha.

La Selección ya tiene asegurado su lugar en los 16avos de final y quedó muy cerca de finalizar en el primer puesto del Grupo J.

En la última jornada, Argentina enfrentará a Jordania el próximo sábado, a las 23:00 de nuestro país. En simultáneo, Austria jugará ante Argelia.