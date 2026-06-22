Mundial 2026: Cabo Verde volvió a sorprender y complicó a Uruguay

La Celeste lo ganaba 2 a 1 al descanso, pero un grave error defensivo le permitió al debutante africano alcanzar el empate. España lidera el Grupo H y la definición quedó abierta.

Uruguay y Cabo Verde empataron 2 a 2, este domingo, en Miami, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.

El seleccionado dirigido por Marcelo Bielsa logró revertir una desventaja durante el primer tiempo, pero no pudo sostener el resultado y volvió a dejar puntos en el camino después del empate 1 a 1 ante Arabia Saudita en el debut.

Cabo Verde, que había sorprendido al igualar sin goles frente a España, volvió a mostrar personalidad ante uno de los históricos del fútbol mundial y consiguió el primer gol de su historia en una Copa del Mundo.

La apertura llegó a los 21 minutos, luego de una infracción cometida sobre Telmo Arcanjo. Kevin Lenini se hizo cargo del tiro libre y sacó un potente remate bajo desde unos 31 metros que atravesó la barrera y venció a Fernando Muslera.

Fue además el primer gol de Cabo Verde en la historia de los Mundiales.

Uruguay reaccionó sobre el cierre de la primera etapa. A los 44 minutos, un cabezazo de Rodrigo Bentancur se estrelló en el palo y Maximiliano Araújo aprovechó el rebote para marcar el 1 a 1.

La Celeste completó la remontada en el sexto minuto de descuento. Araújo peinó un centro dentro del área y Agustín Canobbio apareció por detrás de la defensa para convertir el 2 a 1 antes del descanso.

El equipo sudamericano parecía haber encauzado el encuentro, pero un grave error defensivo volvió a cambiar el desarrollo a los 61 minutos.

Mathías Olivera intentó jugar hacia atrás, dejó la pelota corta y sorprendió a Muslera fuera del arco. Hélio Varela, quien había ingresado apenas dos minutos antes, interceptó el pase, eludió al arquero y definió con el arco vacío para establecer el 2 a 2.

Uruguay adelantó sus líneas en busca de la victoria y llegó a convertir nuevamente mediante Araújo, aunque el gol fue anulado por posición adelantada. Federico Valverde también tuvo una oportunidad en un tiro libre, pero no logró superar la resistencia caboverdiana.

Cabo Verde soportó la presión final y sumó su segundo empate consecutivo en su primera participación mundialista. El seleccionado africano todavía no perdió y mantiene intactas sus posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final.

Uruguay, en cambio, volvió a mostrar dificultades defensivas y llegará obligado a conseguir un resultado positivo frente a España para evitar depender de otras combinaciones.

Con dos fechas disputadas, España lidera el Grupo H con cuatro puntos. Uruguay y Cabo Verde suman dos unidades, aunque la Celeste ocupa el segundo puesto por haber convertido más goles. Arabia Saudita cierra la tabla con un punto.

En la última jornada, Uruguay enfrentará a España el próximo viernes 26, a las 21:00 de Argentina. A la misma hora, Cabo Verde jugará ante Arabia Saudita.