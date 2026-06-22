Cuesta Blanca convocó a una Asamblea Ordinaria virtual para tratar la memoria y el balance 2025

La reunión se realizará el martes 30 de junio, con primer llamado a las 8 y una segunda convocatoria a las 8.30. Para participar será necesario inscribirse previamente mediante CiDi Nivel 2 o Clave Fiscal Municipal.

La Comuna de Cuesta Blanca convocó, mediante la Resolución N° 13/2026, a una Asamblea Anual Ordinaria Virtual para el martes 30 de junio.

El primer llamado se realizará a las 8, con el quórum previsto en la resolución. En caso de no alcanzarse, habrá una segunda convocatoria a las 8.30, que se desarrollará con los vecinos previamente inscriptos y conectados a la plataforma hasta ese horario.

Para participar como oradores u oyentes será obligatorio completar una inscripción previa mediante Ciudadano Digital Nivel 2 o Clave Fiscal Municipal.

El formulario está disponible en la página oficial de la comuna: https://comunacuestablanca.gob.ar. Dentro del sitio, se deberá ingresar al apartado “Comuna de Cuesta Blanca”, seleccionar “Administración” y luego “Inscripción Asamblea Anual Ordinaria”.

La modalidad virtual permitirá la participación de ciudadanos de Cuesta Blanca, incluso de quienes no se encuentren físicamente en la localidad al momento de la asamblea.

El orden del día contempla la designación de un presidente de la asamblea entre los participantes y la consideración del Informe Anual de la Comisión Comunal correspondiente a 2025, integrado por la memoria, el balance y el informe del Tribunal de Cuentas.

La resolución y el reglamento que establece el funcionamiento de la Asamblea Ordinaria Virtual también pueden consultarse en el sitio web oficial de la comuna.

Según fundamentó la Comisión Comunal, la modalidad elegida apunta a incorporar herramientas de modernización y transparencia, facilitar la validación de identidad de los participantes, optimizar recursos y generar un registro digital de lo actuado.