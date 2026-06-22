Mundial 2026: Egipto remontó ante Nueva Zelanda y logró su primera victoria mundialista

Los Faraones se impusieron 3 a 1 en Vancouver después de comenzar en desventaja. Mohamed Salah marcó el gol de la remontada y condujo a su selección al liderazgo del Grupo G.

Egipto hizo historia al vencer 3 a 1 a Nueva Zelanda, en Vancouver, por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026.

El seleccionado africano logró la primera victoria de su historia en una Copa del Mundo y pasó a comandar la zona con cuatro puntos, después del empate 1 a 1 ante Bélgica en su presentación.

Nueva Zelanda se puso en ventaja a los 15 minutos. Tras un tiro de esquina, Finn Surman se desprendió de su marcador y conectó un potente cabezazo para superar al arquero Mostafa Shobeir.

El conjunto oceánico sostuvo la diferencia durante el resto del primer tiempo mediante un planteo ordenado, juego directo y una defensa que consiguió contener a Mohamed Salah y Omar Marmoush.

Egipto cambió por completo el desarrollo después del descanso. Adelantó sus líneas, aumentó la intensidad y comenzó a generar situaciones sobre el arco defendido por Max Crocombe.

El empate llegó a los 58 minutos, cuando Mostafa Zico apareció dentro del área y convirtió de cabeza el 1 a 1.

Nueve minutos después, Egipto completó la remontada. Zico combinó con Salah, quien ingresó al área y definió con calidad para establecer el 2 a 1.

El capitán egipcio fue decisivo también en el tercer tanto. A los 82 minutos, ejecutó un tiro de esquina que Mahmoud Trezeguet conectó de cabeza para sellar el 3 a 1 definitivo.

Nueva Zelanda intentó reaccionar en el tramo final, pero no consiguió recuperar el control que había mostrado durante la primera mitad. Egipto administró la ventaja y celebró un triunfo histórico con Salah como principal figura.

Con este resultado, Egipto lidera el Grupo G con cuatro puntos. Irán ocupa el segundo puesto con dos unidades, por haber convertido más goles que Bélgica, que también suma dos. Nueva Zelanda cierra la tabla con un punto.

En la última fecha, Egipto enfrentará a Irán el sábado 27, a las 00:00 de Argentina. En simultáneo, Nueva Zelanda jugará ante Bélgica y necesitará ganar para conservar posibilidades de clasificación.