Mundial 2026: Bellingham rescató a Inglaterra ante Noruega y la llevó a semifinales

El mediocampista convirtió los dos goles del triunfo por 2-1, incluido el tanto decisivo en el alargue. El conjunto inglés enfrentará a la Argentina por un lugar en la final.

Inglaterra derrotó este sábado por 2-1 a Noruega, después del alargue, y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026. Andreas Schjelderup adelantó al seleccionado escandinavo a los 36 minutos, pero Jude Bellingham igualó en el segundo minuto agregado del primer tiempo y volvió a marcar a los 93, tras un rebote del arquero Ørjan Nyland.

El seleccionado dirigido por Thomas Tuchel alcanzó por cuarta vez las semifinales de una Copa del Mundo, después de sus participaciones en esa instancia en 1966, 1990 y 2018. Ahora enfrentará a la Argentina, vigente campeona, el próximo miércoles en Atlanta.

El encuentro disputado en Miami comenzó con cautela, condicionado por las altas temperaturas. Inglaterra manejó la pelota durante los primeros minutos, pero careció de profundidad y encontró dificultades para superar la presión y el orden defensivo de Noruega.

El conjunto escandinavo empezó a generar peligro después de la pausa de hidratación. Erling Haaland tuvo la primera ocasión clara con un cabezazo controlado por Jordan Pickford y, apenas un minuto después, llegó la apertura del marcador.

Patrick Berg recuperó la pelota ante Harry Kane cerca de la mitad de la cancha y habilitó a Schjelderup por la izquierda. El delantero encaró a Ezri Konsa y lanzó un potente remate cruzado que pegó en el palo antes de ingresar para establecer el 1-0.

El gol golpeó a Inglaterra y fortaleció a Noruega, que estuvo cerca de ampliar la diferencia. Alexander Sørloth remató por encima del travesaño, mientras que Pickford debió intervenir ante un disparo bajo de Martin Ødegaard.

La ocasión más clara para el segundo tanto llegó a los 44 minutos, cuando Sørloth y Haaland quedaron en superioridad numérica frente a la defensa inglesa. Sin embargo, el delantero demoró el pase hacia el atacante del Manchester City y permitió la recuperación de los defensores.

Noruega pagó caro esa oportunidad desperdiciada. En el segundo minuto de descuento, Anthony Gordon encontró a Bellingham en el borde del área. El mediocampista controló, acomodó la pelota hacia su pierna izquierda y definió cruzado ante Nyland para marcar el empate.

La jugada generó protestas del cuerpo técnico noruego, que sostuvo que una pelota despejada en el inicio de la acción había tocado el cable de una cámara aérea. La FIFA informó posteriormente que los sensores instalados en el balón no detectaron ningún contacto y el gol fue convalidado.

Antes del descanso, Harry Kane llegó a convertir el segundo tanto inglés con una definición por encima del arquero, pero la acción fue anulada por posición adelantada tras la revisión del VAR.

Tuchel realizó dos cambios durante el entretiempo y mandó a la cancha a Bukayo Saka y Eberechi Eze en reemplazo de Noni Madueke y Declan Rice. Sin embargo, Noruega volvió a ser el equipo más peligroso durante el comienzo del complemento.

Pickford respondió primero ante Sørloth y después desvió un cabezazo de Haaland. A los diez minutos, Torbjørn Heggem aprovechó un rebote tras un tiro de esquina y envió la pelota al arco, pero el tanto fue anulado por una infracción previa de Haaland sobre Elliot Anderson.

El equipo de Ståle Solbakken volvió a quedar cerca del gol cuando Kristoffer Ajer conectó de cabeza un centro dentro del área y estrelló la pelota en el travesaño. Inglaterra resistió el dominio noruego y buscó responder a través de Saka, cuyos envíos desde la derecha no encontraron un compañero dentro del área.

La igualdad se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario y obligó a disputar el alargue. Allí, Inglaterra necesitó menos de tres minutos para pasar al frente por primera vez.

Morgan Rogers probó desde afuera del área y Nyland no consiguió controlar el remate. Bellingham apareció antes que los defensores y convirtió el rebote para completar su doblete y establecer el 2-1 definitivo.

Poco después, el árbitro sancionó un penal a favor de Inglaterra por una supuesta infracción sobre Djed Spence, pero revirtió su decisión luego de revisar la jugada en el monitor. Noruega mantuvo sus posibilidades y avanzó en busca del empate, aunque no logró volver a superar a Pickford.

Haaland, quien había convertido siete goles durante el torneo, fue reemplazado en el entretiempo del alargue y terminó sin marcar por primera vez en sus últimos 16 partidos con la selección noruega. Inglaterra sostuvo la ventaja y consiguió una clasificación trabajada, pese a una actuación que el propio Tuchel consideró inferior a la esperada.

Lo que viene

Inglaterra enfrentará a la Argentina el miércoles 15 de julio, a las 16 —hora argentina—, en el estadio de Atlanta. El ganador disputará la final ante España o Francia el domingo 19 de julio.