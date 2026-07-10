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Tanti celebra este sábado la Fiesta de las Cucharas con sabores tradicionales, música y artesanos

La edición “Sabores de la Abuela” se realizará este sábado desde las 12 en el Anfiteatro Municipal Solar de Piedra, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Tanti realizará este sábado una nueva edición de la Fiesta de las Cucharas, una propuesta que combinará gastronomía regional, espectáculos en vivo y una feria de artesanos locales.

La jornada comenzará a las 12 en el Anfiteatro Municipal Solar de Piedra y llevará como consigna “Sabores de la Abuela”, con platos inspirados en las recetas tradicionales y la cocina familiar.

En los puestos gastronómicos se ofrecerán preparaciones calientes como locro, guiso de lentejas, cordero al disco, humita, pollo al disco y cazuela de mondongo.

La programación artística contará con las presentaciones de Maxi Benegas, Dúo Pocca, Trovero y Chaska, además de una peña folclórica que se desarrollará durante la tarde sobre el escenario principal.

La propuesta se completará con un paseo de compras integrado por artesanos locales, que exhibirán diferentes producciones realizadas en la zona.

La entrada será libre y gratuita.

lajornada
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