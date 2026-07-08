Pavimento y cordón cuneta: San Antonio pone en marcha las primeras obras del nuevo plan

Los trabajos comenzarán el 13 de julio y marcarán la primera obra ejecutada en el marco de la Ordenanza N.º 581/2026, que también contempla intervenciones en Teniente Bono, Los Nogales y otros sectores de la localidad.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo informó que comenzará a ejecutar las primeras obras del Plan de Pavimentación y Cordón Cuneta, impulsado mediante la Ordenanza N.º 581/2026.

Según indicó el municipio, una vez finalizado el Registro de Oposición, todas las intervenciones incluidas en la normativa obtuvieron el aval requerido para avanzar con las siguientes etapas administrativas y operativas.

En una primera instancia fueron notificados los propietarios frentistas de las calles Teniente Bono, Teniente Manzotti y Los Nogales, dando inicio al mecanismo de recupero de la contribución por mejoras que permitirá financiar las obras.

La primera intervención será el adoquinado de calle Teniente Manzotti, cuyos trabajos comenzarán el 13 de julio.

Obras previstas en Los Nogales

En calle Los Nogales, la ejecución será dividida en dos etapas. El primer tramo se extenderá desde avenida Cura Brochero hasta Los Talas, mientras que posteriormente se continuará hasta Las Acacias.

Durante julio y agosto, la Municipalidad seguirá notificando a los frentistas de las restantes arterias incluidas en la ordenanza, con el objetivo de completar los procedimientos administrativos y avanzar progresivamente con las obras previstas.

Cómo pueden incorporarse nuevas calles

El Departamento Ejecutivo recordó que la normativa contempla la incorporación de sectores no incluidos originalmente en el programa.

Para acceder al plan, las calles interesadas deberán reunir la adhesión de al menos el 70% de los propietarios frentistas, mediante un mecanismo de participación conjunta entre el municipio y los vecinos.

Desde el gobierno local señalaron que las intervenciones permitirán mejorar la transitabilidad, favorecer el escurrimiento del agua, reforzar la seguridad vial y revalorizar las propiedades alcanzadas por las obras.

El plan forma parte de las políticas destinadas a fortalecer la infraestructura urbana, mejorar la conexión entre los barrios y acompañar el crecimiento planificado de San Antonio de Arredondo.