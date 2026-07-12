Agua: el oficialismo aprobó trasladar a los usuarios el canon provincial por extracción

Carlos Paz Unido dio el primer paso para incorporar a las facturas un nuevo componente calculado según el consumo de cada usuario. El proyecto no incluye simulaciones ni precisa cuánto aumentará una boleta residencial. También busca recuperar de municipios y comunas vecinas los importes que la Provincia cobra a Villa Carlos Paz por el agua entregada en bloque.

El bloque de Carlos Paz Unido aprobó en primera lectura una modificación de la Ordenanza Tarifaria que permitirá incorporar a las facturas de agua de los usuarios de Villa Carlos Paz el canon provincial por extracción de agua cruda.

El proyecto obtuvo únicamente los siete votos del oficialismo durante la sesión extraordinaria del pasado viernes. Todavía no está sancionado: deberá atravesar una audiencia pública y regresar al Concejo de Representantes para su tratamiento en segunda lectura.

La iniciativa enviada por el Departamento Ejecutivo establece que a los importes correspondientes al suministro de agua potable se les deberá agregar el valor fijado por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) por la extracción de agua cruda destinada al uso doméstico y al abastecimiento de poblaciones.

El proyecto no determina una suma fija para los usuarios locales ni incluye una estimación del impacto promedio que tendrá el nuevo componente sobre las boletas.

Durante el debate, el oficialismo confirmó que el monto será trasladado a los vecinos y se calculará de acuerdo con los metros cúbicos consumidos por cada usuario.

Carlos Quaranta, de Carlos Paz Inteligente, cuestionó que la propuesta avanzara sin precisar cuánto se agregará a las facturas, cómo se determinará el volumen de agua captado y si funcionan correctamente los dispositivos utilizados para medir el consumo de los municipios y comunas abastecidos desde Villa Carlos Paz.

Un nuevo componente en la factura de agua

El artículo cuarto incorpora al final del artículo 76 de la Ordenanza Tarifaria el siguiente criterio:

“A los importes del suministro de agua potable establecidos en el cuadro tarifario se le debe agregar el valor del canon por extracción de agua cruda para el uso doméstico y abastecimiento de poblaciones que establece la Administración Provincial de Recursos Hídricos en la Resolución General N° 3, Letra D, inciso g)”.

De esta manera, el canon no será absorbido por el valor vigente del servicio, sino que aparecerá como un costo adicional que se sumará a la tarifa.

El texto no establece un importe exacto porque remite directamente al valor definido por APRHI. Tampoco indica en qué porcentaje podría aumentar la factura de un usuario residencial, comercial o institucional.

Laura Soledad Gallardo, de Carlos Paz Unido, defendió la modificación al señalar que responde al incremento registrado en el canon provincial.

“Esta modificación responde al importante incremento que ha tenido dicho canon, que en el último año registró un aumento importante, por lo que resultó necesario incorporar este concepto a la Ordenanza Tarifaria para mantener actualizados los costos del servicio”, sostuvo.

La concejala remarcó que se trata de un cargo determinado por la administración provincial de recursos hídricos.

El oficialismo confirmó el traslado a los vecinos

Sebastián Guruceta explicó que el municipio decidió incorporar el costo directamente a la Tarifaria y confirmó que será trasladado a los usuarios de Villa Carlos Paz.

“Se va a trasladar directamente a los vecinos, con la explicación de que es una resolución provincial, y va a estar determinado por el consumo de cada uno de los particulares”, afirmó.

Según el concejal oficialista, no se aplicará un monto uniforme para todos los usuarios, sino que el importe variará de acuerdo con los metros cúbicos utilizados.

“Va a ser estrictamente equitativo para que no tenga una aplicación directa de un monto único”, planteó.

Guruceta presentó la modificación como el traslado de un costo impuesto por la Provincia y no como una decisión autónoma del municipio de aumentar la tarifa.

Sin embargo, el efecto concreto para los usuarios será la incorporación de un nuevo concepto a la factura del agua una vez que la ordenanza complete su trámite legislativo.

Durante el debate no se presentó ninguna simulación que permitiera conocer cuánto pagará de más un hogar con consumo bajo, medio o alto.

Quaranta pidió conocer el impacto antes de aprobar

Quaranta sostuvo que las dudas ya habían sido planteadas durante la reunión de Labor Parlamentaria y que no fueron respondidas con suficiente precisión.

“Hicimos una consulta muy puntual en la Labor Parlamentaria: de qué manera se entiende o cómo se va a llevar adelante el traslado del canon de abastecimiento de agua cruda”, señaló.

El concejal mencionó como referencia que el valor provincial podría ubicarse aproximadamente en un centavo por litro, aunque aclaró que necesitaba confirmar ese dato.

Su planteo principal estuvo dirigido al mecanismo que se utilizará para determinar el volumen de agua cruda captado por Villa Carlos Paz y la cantidad entregada a otras localidades.

“¿Están funcionando los contadores de metros cúbicos que se les vende a cada municipio y comuna para saber cuánto les vamos a cobrar?”, preguntó.

Respecto de los usuarios locales, agregó: “Queremos entender qué es lo que vamos a agregar, qué les vamos a cobrar a las comunas y municipios y qué vamos a agregar en la facturación para cada uno de los usuarios de Carlos Paz”.

Para Quaranta, el proyecto no ofrece todavía la información necesaria para dimensionar el efecto económico sobre las boletas.

“No terminamos de comprender el impacto que va a tener esta modificación”, sostuvo.

El agua que Villa Carlos Paz entrega a otras localidades

El proyecto también incorpora dentro de los servicios conexos de agua un “Canon Abastecimiento Agua Cruda a Poblaciones”, destinado a municipios y comunas.

El monto será establecido de acuerdo con la liquidación que realice APRHI.

El oficialismo explicó que Villa Carlos Paz abastece de agua a localidades vecinas y que la Provincia cobra esos consumos directamente al municipio, incluso mediante retenciones sobre la coparticipación.

Guruceta afirmó que Carlos Paz está afrontando importes correspondientes al agua utilizada por otras jurisdicciones y que la modificación permitirá recuperar esos recursos.

“Lo que se está haciendo acá es reflejar en la Tarifaria que el municipio pueda trasladar esos costos que está afrontando por el consumo de las comunas y ciudades vecinas”, señaló.

Como ejemplo, mencionó que el municipio estaría afrontando más de $34 millones vinculados con San Antonio de Arredondo.

Durante la sesión no se aclaró a qué período corresponde esa cifra ni se acompañó el detalle de la liquidación.

El concejal sostuvo que los volúmenes se determinan mediante dispositivos instalados para registrar los metros cúbicos consumidos por cada localidad.

Sin embargo, no respondió específicamente si todos esos medidores se encuentran funcionando correctamente y cuentan con verificaciones actualizadas, como había preguntado Quaranta.

Dos traslados distintos dentro del mismo proyecto

La modificación contempla, de esta manera, dos mecanismos relacionados con el canon provincial.

Por un lado, el costo correspondiente al agua cruda utilizada para producir el servicio local será incorporado a las facturas de los usuarios de Villa Carlos Paz, en función de su consumo.

Por otro, el municipio podrá cobrar a las localidades vecinas los importes que la Provincia le liquida por el agua entregada para abastecer a sus poblaciones.

El objetivo declarado por el oficialismo es que Villa Carlos Paz deje de absorber costos que corresponden tanto a los usuarios locales como a otras jurisdicciones.

La discusión opositora no estuvo centrada únicamente en quién debe afrontar el canon, sino en la falta de información sobre los montos, las mediciones y el impacto concreto de su aplicación.

Válvulas de aire y turismo receptivo

La modificación tarifaria incluye además otros conceptos que no están vinculados directamente con el nuevo cargo sobre el agua.

Para los servicios conexos se fija en $46.100 la instalación de una válvula de aire en una conexión domiciliaria.

El mismo proyecto incorpora cambios relacionados con el transporte destinado al turismo receptivo: establece una alícuota del 9 por mil para la actividad y un canon diario de $10.000 por el uso de un playón municipal.

También prevé una exención para los contribuyentes locales que estén inscriptos, tengan sus vehículos registrados y no registren deudas municipales.

La incorporación de materias diferentes dentro de una misma modificación tarifaria hizo que la discusión se concentrara principalmente en el nuevo costo del agua, aunque la votación alcanzó al proyecto completo.

La audiencia pública deberá aportar las cifras que faltan

La iniciativa fue aprobada en primera lectura únicamente con los siete votos de Carlos Paz Unido. Los bloques opositores no acompañaron esta instancia.

Antes de convertirse en ordenanza, deberá ser expuesta en audiencia pública y regresar al Concejo para su tratamiento definitivo.

Por ahora, el proyecto deja confirmado que el costo provincial será trasladado a los usuarios si la modificación completa su trámite legislativo, pero no permite saber cuánto aumentará efectivamente cada boleta de agua.