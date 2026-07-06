Naturaleza y sabores serranos: las propuestas de Tanti para el receso invernal

Del 10 al 27 de julio, la localidad ofrecerá actividades para todas las edades, con recorridos guiados por paisajes serranos, encuentros gastronómicos, música en vivo y propuestas de artesanos y emprendedores.

La Municipalidad de Tanti, a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte, presentó la agenda de actividades preparada para las vacaciones de invierno.

La programación se desarrollará del 10 al 27 de julio y combinará naturaleza, gastronomía, cultura y aventura, con alternativas destinadas a vecinos y visitantes que elijan la localidad durante el receso.

Caminatas guiadas por las sierras

La agenda incluirá recorridos acompañados por guías para conocer algunos de los paisajes más representativos de Tanti.

El cronograma previsto es el siguiente:

10 de julio: Cruz de Fátima 360°.

Cruz de Fátima 360°. 15 de julio: Trono del Diablo.

Trono del Diablo. 17 de julio: Naciente del Arroyo.

Naciente del Arroyo. 22 de julio: Cruz de Fátima 360°.

Todas las caminatas requieren inscripción previa.

Fiesta de las Cucharas

El viernes 11 de julio, desde las 12, se realizará la Fiesta de las Cucharas, edición “Sabores de la Abuela”, en el Anfiteatro Municipal Solar de Piedra.

La jornada propondrá un recorrido por sabores tradicionales de la cocina, con platos típicos, música en vivo y la participación de la Feria de Artesanos.

Tanti a la Estaca

El viernes 18 de julio, también desde las 12, el Anfiteatro Municipal será escenario de una nueva edición de Tanti a la Estaca.

La propuesta gastronómica incluirá carnes a la estaca, música en vivo y la presencia de emprendedores y artesanos locales, en una jornada pensada para compartir en familia.

Feria de Artesanos

Durante las vacaciones, la Feria de Artesanos abrirá de miércoles a domingo, aproximadamente de 16 a 20.30.

El espacio permitirá recorrer puestos con artesanías, objetos de decoración, diseño textil, plantas y suculentas, velas, jabones artesanales, productos regionales y otras creaciones de emprendedores de la zona.

Desde el municipio destacaron que la agenda busca ofrecer experiencias vinculadas con la naturaleza, la identidad serrana y la gastronomía regional, fortaleciendo la propuesta turística de Tanti durante el invierno.

Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse con la Oficina de Informes Turísticos al 3541 653496.