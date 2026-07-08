Ascensos nocturnos al Cerro de la Cruz: cómo participar de la propuesta gratuita

La propuesta se realiza todos los sábados del mes, con salida a las 16.30 desde la base del cerro y regreso nocturno. La participación requiere inscripción previa y tiene cupos limitados.

La Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz invitó a vecinos y turistas a participar de los ascensos nocturnos gratuitos al Cerro de la Cruz, programados para todos los sábados de julio.

La actividad comenzará a las 16.30 desde la base del cerro, ubicada en el Complejo Aerosilla, con un ascenso diurno que permitirá disfrutar del atardecer y un regreso nocturno previsto desde las 20.

El recorrido tendrá una duración aproximada de tres horas y una dificultad media. Por ese motivo, el acceso y la permanencia de cada participante en la caminata quedarán sujetos a la evaluación de los guías especializados.

Durante el ascenso, los guías brindarán información sobre la geografía, hidrografía, geología, flora y fauna del sector, además de aspectos relacionados con la historia del lago San Roque y de la ciudad.

Con la caída de la noche comenzará el descenso, que ofrecerá una vista iluminada de Villa Carlos Paz y una experiencia diferente de contacto con el entorno natural.

La propuesta está destinada a personas a partir de los 7 años. Las inscripciones deberán realizarse por WhatsApp el mismo sábado, desde las 7, al 3541 528822.

Los cupos son limitados y la actividad podrá suspenderse en caso de lluvia, tormentas o fuertes vientos.