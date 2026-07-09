Por las condiciones climáticas, se aproximan días de alto riesgo de incendios en Córdoba

Las jornadas estarán marcadas por la ausencia de lluvias, la baja humedad y la presencia de vegetación seca, condiciones que elevan el riesgo de incendios forestales. El Ministerio de Seguridad refuerza las acciones preventivas junto al Plan Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios, ETAC, Defensa Civil, Policía de Córdoba y la Dirección Provincial de Aeronáutica.

Ante el incremento del riesgo de incendios forestales previsto para los próximos días, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba reforzó el trabajo preventivo que se desarrolla junto al Plan Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios, ETAC, Defensa Civil, Policía de Córdoba y la Dirección Provincial de Aeronáutica.

Los pronósticos indican varios días sin precipitaciones significativas, con descenso de la humedad relativa y condiciones de tiempo estable. Sumado a la presencia de vegetación fina seca propia del invierno, este escenario incrementa el riesgo de incendios forestales.

Si bien no se esperan condiciones extremas de peligro, el riesgo será alto en distintos sectores del territorio provincial, por lo que se recomienda reforzar las medidas preventivas y evitar cualquier actividad que pueda generar focos ígneos.

Desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego se continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas para adecuar los recursos y la respuesta operativa ante eventuales emergencias.

En este sentido, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, afirmó: “La mayoría de los incendios forestales son evitables y comienzan por acciones humanas. Por eso la prevención es tan importante como el combate del fuego. Cada vecino tiene un rol fundamental para proteger nuestros montes, nuestras viviendas y la vida de quienes arriesgan todo para apagar un incendio”.

“Córdoba cuenta con un equipo altamente preparado, integrado por el Plan Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios, ETAC, Policía, Defensa Civil y medios aéreos propios pertenecientes a la Dirección Provincial de Aeronáutica. Pero el mejor incendio es el que nunca comienza; la prevención sigue siendo nuestra herramienta más eficaz”, agregó.

Recomendaciones para prevenir incendios

El Ministerio de Seguridad recuerda que se encuentra vigente el período de alerta ambiental y reitera la importancia de evitar cualquier acción que pueda generar incendios.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

No encender fuego en zonas serranas, rurales o forestales.

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos.

No realizar quemas de residuos, ramas o pastizales.

Mantener limpios los terrenos y alrededores de viviendas ubicadas en zonas de interfaz urbano-rural.

Respetar las indicaciones de las autoridades y las restricciones vigentes.

Ante la detección de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato al 100 de Bomberos, al 911 o al 0800-888-38346 de la Central de Emergencias. La alerta temprana permite una respuesta más rápida y aumenta significativamente las posibilidades de controlar el incendio antes de su propagación.

El Gobierno de Córdoba ratifica su compromiso con la protección del ambiente, la seguridad de las comunidades y la preservación del patrimonio natural de todos los cordobeses.