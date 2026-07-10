Santiago Herrero sigue en terapia intensiva y la Justicia busca identificar a quienes lo atacaron

El adolescente de 15 años fue operado de urgencia después de sufrir un grave traumatismo de cráneo. Su familia informó que permanece estable, responde a estímulos y presenta una disminución de la inflamación cerebral.

La salud de Santiago Herrero, el adolescente de 15 años atacado durante la noche del jueves en Villa Carlos Paz, continúa bajo estricta vigilancia médica en la terapia intensiva del Hospital de Urgencias de Córdoba.

El joven fue sometido a una intervención quirúrgica durante la madrugada de este viernes debido a las graves lesiones sufridas en la cabeza. Aunque su cuadro sigue siendo delicado, su familia comunicó en las últimas horas algunos signos alentadores: permanece estable, responde a la medicación y a estímulos, mueve las manos y los pies y la inflamación cerebral estaría disminuyendo.

La información fue transmitida por su madre, María Laura Tamagnone, ya que hasta el momento no se conoció públicamente un parte institucional del centro de salud. Si la evolución se mantiene, los profesionales comenzarían este sábado a reducir de manera progresiva la sedación para evaluar la respuesta neurológica del adolescente.

El ataque en Villa Carlos Paz

La agresión ocurrió durante la noche de este jueves en la intersección de avenida Cárcano y Sargento Cabral, en la zona urbana de Villa Carlos Paz.

Según la reconstrucción aportada por la familia, Santiago caminaba acompañado por un amigo cuando fue abordado por un grupo de adolescentes. Su madre aseguró que no se trató de una pelea acordada ni de un enfrentamiento entre dos grupos, sino de un ataque en el que su hijo habría sido sorprendido y perseguido.

Siempre de acuerdo con ese relato, durante la agresión recibió el impacto de una botella de vidrio en un costado de la cabeza. Después de caer, habría continuado recibiendo golpes y patadas mientras se encontraba en el suelo. El amigo que estaba con él también habría sido atacado.

La secuencia descripta por la familia deberá ser corroborada mediante testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y las demás medidas de prueba que disponga la Fiscalía. Hasta ahora no se difundió una reconstrucción oficial completa de lo sucedido ni se estableció públicamente qué originó el episodio.

Tras ser asistido en el lugar, Santiago fue trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago. La gravedad de la lesión motivó su posterior derivación al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba.

Una cirugía de urgencia

Los estudios médicos detectaron un traumatismo de cráneo con hundimiento óseo y lesiones internas que hicieron necesaria una operación inmediata.

De acuerdo con la explicación que la familia recibió de los médicos, durante la intervención se trabajó sobre la zona afectada, se retiró una acumulación importante de sangre y se redujo la presión provocada por la lesión.

Santiago continuó luego internado, intubado y bajo sedación. Las primeras horas posteriores a la cirugía son consideradas decisivas para controlar la evolución de la inflamación y determinar las posibles consecuencias neurológicas.

Los movimientos de manos y pies y la respuesta a estímulos fueron recibidos con expectativa por su entorno, aunque todavía resta conocer cómo reaccionará cuando pueda disminuirse la sedación. Por ese motivo, el pronóstico continúa siendo reservado.

La investigación judicial

La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, a cargo durante la feria judicial de la fiscal Jorgelina Gómez.

Las actuaciones están orientadas a identificar a todas las personas que participaron, establecer el papel que tuvo cada una y determinar las circunstancias previas al ataque. También se procura precisar si existía algún conflicto anterior entre Santiago y alguno de los adolescentes señalados.

Hasta la noche de este viernes no se habían informado oficialmente detenciones ni imputaciones. Tampoco se comunicó una calificación legal provisoria del hecho.

La eventual participación de menores de edad obliga además a mantener reserva sobre sus identidades y a aplicar el régimen penal juvenil correspondiente. La determinación de responsabilidades dependerá de las pruebas que puedan incorporarse al expediente.

Entre los elementos que podrían resultar relevantes aparecen los testimonios de quienes estuvieron en el lugar, las declaraciones de la familia y del amigo que acompañaba a Santiago, los informes médicos y los registros de cámaras públicas o privadas de la zona.

El ataque generó una fuerte conmoción en Villa Carlos Paz. Familiares, amistades, integrantes de la comunidad educativa y vecinos expresaron su acompañamiento al adolescente mientras aguardan nuevas precisiones sobre su evolución.