En pleno receso, el Concejo dejará firme una cuestionada ampliación del Presupuesto por $8.707 millones

La sesión extraordinaria será este viernes y tendrá como principales asuntos la segunda lectura del incremento presupuestario y del plan de pavimentación 2026/2027. También se encamina a ser aprobada una nueva actualización del contrato con CO.TR.ECO., que llevará el costo habitual del servicio a más de $612 millones mensuales.

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz realizará este viernes 10 de julio, desde las 12 horas, una sesión extraordinaria para resolver un conjunto de proyectos económicos y de obra pública enviados por el Departamento Ejecutivo.

La convocatoria interrumpe el receso legislativo de julio. El cuerpo recién retomará su actividad ordinaria el 1 de agosto, cuando se inaugure el próximo ciclo de sesiones.

El asunto central será la segunda lectura de la modificación del Presupuesto General de Gastos 2026. Con los votos del oficialismo, la ampliación por $8.707 millones quedará definitivamente aprobada y elevará el cálculo total de recursos y erogaciones municipales a $113.843.980.212.

También llegará a su instancia final el plan de pavimentación 2026/2027, que recupera obras aprobadas hace más de tres años y todavía pendientes. A estos dos expedientes se sumará una nueva redeterminación del contrato con CO.TR.ECO. S.A.

Una ampliación cuestionada por el gasto en personal

El presupuesto vigente asciende a $105.136.980.212. La incorporación de otros $8.707 millones representa un aumento aproximado del 8,28%.

El proyecto incluye, además, una redistribución interna de partidas por $791,9 millones, aunque ese movimiento no modifica el monto global porque traslada recursos entre distintas áreas.

La composición del incremento fue el principal foco de las críticas opositoras durante la primera lectura. La suma destinada a autoridades superiores, personal permanente, empleados contratados y locaciones profesionales alcanza los $5.357 millones, equivalentes al 61,5% de los recursos adicionales.

Dentro de ese bloque, $3.676,8 millones corresponden a personal contratado; $913,6 millones, a la planta permanente; $727,6 millones, a locaciones profesionales; y $39 millones, a autoridades superiores.

La oposición cuestionó que el proyecto no permita determinar cuántas incorporaciones nuevas se realizaron, cuántos contratos pretende financiar el Ejecutivo ni qué proporción del aumento responde a actualizaciones salariales sobre vínculos ya existentes.

Desde Juntos por Carlos Paz, Pía Felpeto remarcó durante la primera lectura que aproximadamente seis de cada diez pesos incorporados se destinan a la estructura de personal y contrataciones, mientras que las construcciones y los trabajos públicos reciben alrededor del 15% del aumento.

Daniel Ribetti vinculó esa composición con la discusión sobre las prioridades del Gobierno municipal y planteó, como una interpretación política propia, la posibilidad de que el tamaño de la estructura tenga relación con la proximidad de una nueva etapa electoral.

Las objeciones no se limitaron al destino de los fondos. Carlos Quaranta, de Carlos Paz Inteligente, puso en duda las previsiones de ingresos utilizadas para respaldar la ampliación.

Según señaló, el Ejecutivo aumentó las estimaciones de recaudación por tasas municipales, obligaciones de ejercicios anteriores y otros conceptos, aun cuando los antecedentes de ejecución generan interrogantes sobre la posibilidad de alcanzar esos montos.

Entre otros datos, indicó que la previsión de recursos provenientes de tasas pasaría de $48.700 millones a $57.300 millones y sostuvo que algunas estimaciones podrían estar siendo elevadas para justificar las nuevas partidas.

También se reclamaron explicaciones sobre los $450 millones incorporados para juicios y mediaciones, sin que durante la primera lectura se detallara qué litigios, condenas o contingencias justifican esa suma.

Un trámite acelerado

Otro de los cuestionamientos centrales fue la forma en que el expediente llegó al recinto.

La modificación, que compromete más de $8.700 millones, fue enviada al Concejo apenas unas horas antes de la sesión del 25 de junio y tratada directamente sobre tablas.

La oposición señaló que esa decisión impidió estudiar en profundidad los anexos, discutir el proyecto previamente en comisión y convocar a funcionarios municipales para que explicaran la distribución de los gastos y las proyecciones de recursos.

Pese a su magnitud económica, el expediente superó la primera lectura únicamente con los siete votos de Carlos Paz Unido. Este viernes, la mayoría oficialista volverá a respaldarlo y la ampliación quedará firme.

La defensa del Gobierno se concentró en el impacto de la inflación, los acuerdos salariales, el aumento de los costos de los servicios y la necesidad de financiar mantenimiento y obra pública.

El oficialismo sostuvo que no se modifica la orientación general del presupuesto, sino que se actualizan sus valores para adecuarlos a la ejecución real del año.

Además de los recursos destinados a personal y contrataciones, el incremento incluye $1.300 millones para construcciones y trabajos públicos, $900 millones para recolección de residuos, $500 millones para mantenimiento de vías de comunicación, $450 millones para juicios y mediaciones y $200 millones para servicios básicos.

Obras pendientes y cuestionamientos por los tiempos políticos

La sesión extraordinaria también incluirá la segunda lectura del Programa de Obras 2026/2027 – Plan de Pavimentación de Calles con Conectividad Estratégica y Obras Civiles Complementarias.

La iniciativa contempla una inversión base de $1.597.248.500, que será actualizada al momento de la contratación mediante el Índice del Costo de la Construcción de Córdoba.

El programa recupera cuatro intervenciones aprobadas en 2023 y que todavía no fueron completadas: Díaz Colodrero, en El Fantasio; Sand, Goethe, Schiller y Godoy, en Villa del Lago; Puerto Argentino, en Villa del Río; y Los Glaciares y Lago Argentino, en Solares de las Ensenadas.

También incorpora calle Valle de Calamuchita, en Altos del Valle, y accesos a establecimientos educativos sobre Alfonsina Storni y El Salvador.

En total, comprende casi cinco kilómetros de calles y más de 29.000 metros cuadrados de pavimento.

La oposición acompañó la necesidad de avanzar con infraestructura, pero puso el foco en los tres años transcurridos desde la aprobación de varias de las obras y en su reaparición cuando Villa Carlos Paz comienza a ingresar en una nueva etapa preelectoral.

Ribetti recordó que cuatro de las siete intervenciones ya habían sido votadas y presupuestadas en 2023, pero no se ejecutaron.

Fernando Revello cuestionó los “tiempos políticos, electorales y de la gente” y planteó que los vecinos no deberían esperar el acercamiento de una campaña para obtener respuestas.

Noe García Roñoni aportó en la primera lectura el octavo voto que necesitaba el oficialismo, aunque reclamó controles concretos para garantizar que esta vez las obras sean efectivamente terminadas. Recordó además los pedidos de informes presentados por los trabajos pendientes en Villa del Lago y el desgaste acumulado entre los frentistas.

La discusión por la equidad entre barrios

El esquema de financiamiento también abrió un debate sobre la distribución de los recursos municipales.

El Municipio afrontará inicialmente el costo completo, pero posteriormente cobrará a los propietarios beneficiados el 30% del valor de las obras. El 70% restante quedará cubierto con fondos públicos.

Ribetti advirtió que ese mecanismo puede generar una diferencia entre los vecinos incluidos en el programa y aquellos que, en otros sectores, deben financiar porcentajes mayores o incluso la totalidad de intervenciones similares.

Quaranta, aunque acompañó el objetivo general, reclamó conocer los planos y los criterios utilizados para seleccionar determinadas calles y dejar afuera otras zonas con necesidades comparables.

También se planteó una observación técnica sobre Valle de Calamuchita, por donde escurre el antiguo arroyo Los Sauces. El proyecto prevé pavimentarla con hormigón y darle tratamiento de calle canal, pero Revello pidió revisar especialmente los planos y las condiciones de drenaje.

Desde Carlos Paz Unido rechazaron la lectura electoral y sostuvieron que las obras se ejecutan cuando se encuentran reunidas las condiciones técnicas, administrativas y financieras.

Por estar alcanzado por el régimen de contribución por mejoras, el proyecto necesita nuevamente una mayoría agravada de ocho votos. El oficialismo cuenta con siete bancas, por lo que deberá conservar al menos un respaldo opositor para convertirlo en ordenanza.

Nueva actualización para CO.TR.ECO.

Otro de los puntos relevantes será la redeterminación del contrato con CO.TR.ECO., concesionaria del servicio de higiene urbana y recolección de residuos.

El nuevo acuerdo llevará el costo mensual habitual de $582.771.893,61 a $612.022.858,35, IVA incluido.

La diferencia es de $29.250.964,74 por mes, equivalente a un aumento del 5,02% respecto de la actualización aprobada el 28 de mayo.

El monto se integra con $550,59 millones por los servicios normal y diferencial; $23,86 millones por cien cuadras adicionales de barrido y el levantamiento de restos de poda; y $37,56 millones por otras prestaciones incorporadas al contrato.

Además, se reconocerá una deuda retroactiva de $87.752.894,22 por las diferencias acumuladas durante abril, mayo y junio.

El servicio estacional de levantamiento de áridos fue actualizado a $8.341.060,21. Cuando esa prestación se active entre diciembre y marzo, el costo total mensual ascenderá a $620.363.918,56.

Después de la aprobación legislativa, el convenio deberá ser visado por el Tribunal de Cuentas para entrar en vigencia.

Los demás proyectos

El temario incluye modificaciones a la Ordenanza General Impositiva y a la Tarifaria, además de iniciativas para otorgar plazos y exenciones a distintas instituciones.

También se tratará la suspensión temporal de tasas y contribuciones para los comercios ubicados sobre Hipólito Yrigoyen, entre las avenidas San Martín y Arturo Umberto Illia, afectados por las obras que se realizan en el sector.

La convocatoria concentrará así decisiones de fuerte impacto presupuestario, contractual y urbano antes de que el Concejo retome su funcionamiento regular el próximo 1 de agosto.