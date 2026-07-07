Llaryora promulgó la ley que crea el Fondo Provincial de Capital Emprendedor

La norma, publicada en el Boletín Oficial, pone en marcha el fondo anunciado por el gobernador para fortalecer el ecosistema emprendedor de Córdoba. Contará con un financiamiento de hasta 10.000 millones de pesos para impulsar proyectos innovadores, emprendimientos dinámicos e instituciones de capital emprendedor. La iniciativa consolida una nueva herramienta para promover la innovación, el desarrollo tecnológico y la generación de empleo de calidad.

El gobernador Martín Llaryora promulgó la Ley Provincial N.° 11.125, que crea el Fondo Provincial de Capital Emprendedor, una herramienta estratégica destinada a financiar proyectos innovadores y fortalecer el ecosistema emprendedor de Córdoba, dando cumplimiento a uno de los anuncios realizados por el mandatario para impulsar el desarrollo productivo basado en el conocimiento.

La norma fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante el Decreto N.° 58 y establece la creación de un fondo específico para promover emprendimientos dinámicos, empresas de base tecnológica e instituciones vinculadas al capital emprendedor.

El Fondo contará con recursos de hasta 10.000 millones de pesos durante el ejercicio 2026, provenientes de una afectación de hasta el 0,5% de la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, además de otros aportes públicos y privados, nacionales e internacionales, donaciones y recursos generados por su propia operatoria.

La nueva herramienta tendrá como objetivo consolidar el sistema provincial de innovación, promover la investigación aplicada, acelerar la creación de empresas basadas en el conocimiento, fortalecer la transferencia tecnológica y favorecer la participación del sector privado en esquemas de coinversión.

Asimismo, la ley prevé que el Fondo pueda realizar inversiones, aportes, préstamos, reintegros y otros instrumentos de financiamiento destinados a emprendimientos e instituciones de capital emprendedor, bajo criterios técnicos de evaluación y seguimiento.

Para garantizar la transparencia y la calidad en la asignación de los recursos, la normativa crea un Comité de Inversión, responsable de analizar y seleccionar los proyectos, y un Consejo Asesor Ad Hoc, integrado por especialistas nacionales e internacionales de los ámbitos académico y empresarial, que emitirá recomendaciones técnicas para cada convocatoria.

La autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo, que además deberá reglamentar el funcionamiento del Fondo, establecer los mecanismos de selección de beneficiarios, los procedimientos de inversión y los sistemas de control y rendición de cuentas.

La creación del Fondo Provincial de Capital Emprendedor forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Córdoba para consolidar un modelo de desarrollo basado en la innovación, el conocimiento y la articulación entre el Estado, el sector privado, el sistema científico-tecnológico y los emprendedores, generando nuevas oportunidades para el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad en toda la provincia.