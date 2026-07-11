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Tarde fresca y domingo con niebla en Villa Carlos Paz

Para lo que queda de este sábado se espera una temperatura cercana a 14°, con sol entre bruma y nubosidad variable. El domingo volverá a comenzar frío, con niebla durante las primeras horas y una máxima que los distintos pronósticos ubican entre 11° y 14°.

El fin de semana continuará con características plenamente invernales en Villa Carlos Paz, con tardes frescas y un descenso marcado de la temperatura durante la noche y las primeras horas de la mañana.

Para lo que queda de este sábado, los pronósticos consultados anticipan una temperatura máxima cercana a 14°, con sol brumoso o alternancia de nubes y claros. El viento se mantendría entre leve y moderado, con predominio del sector sur o sudeste.

Con el avance de la tarde, el termómetro comenzará a descender y hacia la noche podrían aparecer bancos de neblina, antes de un amanecer nuevamente frío.

El domingo comenzaría con temperaturas de entre 3° y 4°, junto con niebla o nubosidad baja durante la madrugada y las primeras horas. Luego podrían abrirse algunos claros, aunque el ambiente seguirá fresco durante toda la jornada.

Las proyecciones presentan una diferencia para la máxima dominical: algunos modelos la ubican cerca de 11°, mientras otros estiman que podría alcanzar los 14°. No aparecen, por ahora, señales de precipitaciones significativas.

El rasgo más marcado será el frío de las primeras horas, acompañado por niebla, antes de tardes con una recuperación térmica moderada.

lajornada
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