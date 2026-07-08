Valle Hermoso apuesta al Festival del Mate como gran atractivo de las vacaciones de invierno

El encuentro se realizará el 25 y 26 de julio en la Plaza General Manuel Belgrano, con entrada gratuita, música en vivo, gastronomía serrana, concursos, artesanos y actividades familiares. La localidad completa su oferta invernal con caminatas, excursiones, cine y propuestas culturales.

Valle Hermoso prepara una amplia agenda para las vacaciones de invierno, con actividades culturales, recreativas y de naturaleza, y tendrá como principal atractivo una nueva edición del Festival del Mate y los Sabores Serranos.

El evento se desarrollará el sábado 25 y domingo 26 de julio, de 11 a 18, en la Plaza General Manuel Belgrano, con entrada libre y gratuita.

Durante las dos jornadas habrá música en vivo, gastronomía regional, emprendedores, artesanos, espectáculos de danza, concursos y diferentes propuestas para todas las edades.

La presentación oficial de la edición 2026 se realizará el martes 14 de julio, a las 11, mediante una conferencia de prensa en el Centro Cultural Municipal, ubicado en Padre Walter Consalvi 234.

Dos jornadas de música y espectáculos

La programación artística del sábado 25 incluirá las presentaciones de Marisa Santos, Pablo Giribaldi, Jano, con una propuesta de trap, y El Embrujo.

También habrá un segmento dedicado al tango, con Maxi Lezcano en bandoneón, Juan Cruz Barbero en guitarra y Polo Silva en voz.

El domingo 26 subirán al escenario Primate, con su propuesta de rock; La Serrana Folklórica, Nelson Oliva y El Andariego. El cierre estará a cargo del Grupo Ceibo.

La programación se completará con presentaciones de ballets infantiles y de adultos, además de espectáculos de bachata, cumbia, tango y ritmos destinados a las infancias.

Gastronomía, concursos y feria

El Festival del Mate contará con stands gastronómicos, delicias dulces y saladas, cocina en vivo, food trucks y puestos de artesanos.

También participarán emprendedores vinculados al mundo del mate y representantes de marcas yerbateras, junto a productores y creadores locales.

Durante el fin de semana se realizarán concursos para elegir al mejor cebador, la mejor delicia dulce y la mejor delicia salada.

Además, habrá sorteos, premios, juegos infantiles y una exposición de motos y automóviles antiguos.

La propuesta busca reunir la tradición del mate con los sabores serranos, la producción regional y una programación artística pensada para disfrutar en familia.

Naturaleza y recorridos serranos

La oferta para las vacaciones incluye diferentes caminatas y excursiones por paisajes de la zona.

Este miércoles 8 de julio, desde las 14.30, se realizará una caminata gratuita al Cerro La Cruz, con salida desde la Cabina de Turismo, ubicada en avenida General Paz y Padre Walter Consalvi.

El domingo 12, a las 9, se desarrollará un trekking arancelado en Giwel Park, con salida desde la Comisaría de Casa Grande. Para consultas, se encuentra disponible el teléfono 03548 15602226.

El miércoles 15, a las 14.30, habrá una caminata gratuita a Las Canteras, también con salida desde la Cabina de Turismo.

El domingo 19, a las 9, se realizará una excursión arancelada a las Minas de Cobre, con partida desde la Cabina de Turismo y consultas al mismo número telefónico.

El miércoles 22, desde las 14.30, se ofrecerá una excursión gratuita a Vaquerías, con salida desde la Cabina de Turismo.

Cultura, cine y encuentro comunitario

Durante todo julio permanece abierta una muestra de fotografía en el Centro Cultural Municipal, que puede visitarse diariamente de 10 a 12 y de 16 a 20.

El domingo 12, desde las 12.30, el Centro de Jubilados Renacer organizará un almuerzo y baile tradicional en el salón del ex Hotel Buenos Aires, ubicado en Gobernador Cárcano y Remedios de Escalada.

Los sábados 11 y 18 de julio, a las 15, habrá funciones gratuitas de cine infantil en Punto Digital, sobre avenida General Paz 251.

Con esta programación, Valle Hermoso propone combinar naturaleza, cultura, gastronomía y entretenimiento durante el receso, con el Festival del Mate y los Sabores Serranos como uno de los grandes encuentros del invierno en Punilla.