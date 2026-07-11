Caso Santiago Herrero: tres jóvenes fueron detenidos y la investigación continúa abierta

Uno de los aprehendidos es mayor de edad y los otros dos son menores. La Justicia procura establecer el papel de cada uno y determinar si hubo más participantes en el ataque ocurrido en Villa Carlos Paz.

La investigación por la grave agresión sufrida por Santiago Herrero sumó este sábado sus primeras detenciones. Tres jóvenes quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas para reconstruir lo sucedido e identificar a todas las personas que habrían intervenido.

La novedad fue difundida por Carlos Paz Vivo, que atribuyó la información a fuentes judiciales. De acuerdo con esos datos, los procedimientos realizados durante las últimas horas permitieron detener a un mayor de edad y dos menores de 18 años.

Hasta el mediodía de este sábado no se habían informado oficialmente las identidades —que en el caso de los adolescentes deben permanecer reservadas— ni la calificación legal provisoria del hecho. Tampoco se precisó qué conducta concreta se atribuye a cada uno de los aprehendidos.

Las detenciones forman parte de una investigación todavía en desarrollo y no implican por sí mismas una determinación de responsabilidad penal. La Justicia deberá establecer el grado de participación de cada sospechoso a partir de los testimonios, los registros audiovisuales y las demás pruebas reunidas.

Entre las medidas en marcha se encuentra la revisión de cámaras de seguridad instaladas en el sector donde ocurrió el ataque. El análisis busca reconstruir la secuencia completa y establecer si, además de los tres detenidos, hubo otras personas que participaron directamente o acompañaron al grupo.

Santiago continúa internado

Mientras avanza la causa, Santiago, de 15 años, permanece en la terapia intensiva del Hospital de Urgencias de Córdoba, donde fue operado por el grave traumatismo de cráneo que sufrió.

La información más reciente sobre su salud fue comunicada por su familia. Según explicó su madre este viernes, el adolescente respondió a la medicación y a diferentes estímulos y pudo mover las manos y los pies. También indicó que la inflamación cerebral mostraba una evolución favorable.

El cuadro continúa siendo delicado y su respuesta neurológica deberá evaluarse progresivamente. Los médicos analizaban reducir la sedación durante este sábado, aunque hasta el mediodía no se había confirmado públicamente que ese procedimiento hubiera comenzado.

El hecho que investiga la Justicia

La agresión ocurrió durante la noche del jueves en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral, en Villa Carlos Paz.

Según denunció la familia, Santiago se encontraba acompañado por un amigo cuando fue interceptado por un grupo de jóvenes. Durante el ataque habría recibido un golpe con una botella de vidrio en la cabeza y posteriormente patadas mientras estaba en el suelo.

Esa reconstrucción deberá ser corroborada dentro del expediente. La Fiscalía procura determinar cómo comenzó el episodio, cuántas personas estuvieron involucradas y qué intervención tuvo cada una.

Después de ser asistido inicialmente en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, el adolescente fue derivado a la ciudad de Córdoba y sometido a una cirugía de urgencia.