Villa Carlos Paz: el oficialismo se prepara para aprobar otro aumento a CO.TR.ECO.

En pleno receso legislativo de julio, el intendente Esteban Avilés y el bloque Carlos Paz Unido solicitaron una sesión extraordinaria para este viernes. El convenio lleva el costo mensual habitual del servicio de residuos de $582,77 millones a $612,02 millones y reconoce una deuda retroactiva de $87,75 millones.

El oficialismo se prepara para aprobar una nueva redeterminación del contrato con CO.TR.ECO. S.A., concesionaria del servicio de higiene urbana y recolección de residuos de Villa Carlos Paz, a poco más de un mes de la última actualización autorizada por el Concejo de Representantes.

Aunque el cuerpo legislativo se encuentra en receso durante julio, el intendente Esteban Avilés y los concejales del bloque Carlos Paz Unido solicitaron la convocatoria a una sesión extraordinaria para tratar distintos proyectos enviados por el Departamento Ejecutivo, entre ellos el nuevo convenio con la empresa recolectora.

La sesión fue convocada para este viernes, a las 12, en la Sala de Sesiones ubicada en la planta alta de la Terminal de Ómnibus. La resolución firmada por la presidenta del Concejo señala que el pedido cumple con los requisitos establecidos por el Reglamento Interno y con las atribuciones previstas en la Carta Orgánica Municipal.

Un aumento del 5,02%

El convenio propone redeterminar el precio del contrato con CO.TR.ECO. a partir de abril de 2026 y reconocer las diferencias acumuladas durante abril, mayo y junio.

La actualización anterior, aprobada por el Concejo el 28 de mayo, había dejado el costo mensual habitual del servicio —sin contar el adicional estacional de levantamiento de áridos— en $582.771.893,61.

El nuevo acuerdo fija:

$550.593.024,60 para los servicios normal y diferencial.

para los servicios normal y diferencial. $23.869.380,04 por el incremento de cien cuadras de barrido y el levantamiento adicional de restos de poda.

por el incremento de cien cuadras de barrido y el levantamiento adicional de restos de poda. $37.560.453,71 por los servicios adicionales aprobados mediante la Ordenanza 7220/25.

Con esos componentes, el costo mensual del servicio pasa a $612.022.858,35, IVA incluido. La diferencia es de $29.250.964,74 por mes, equivalente a un incremento del 5,02% respecto del monto aprobado anteriormente.

El convenio también redetermina en $8.341.060,21 el valor del servicio de levantamiento de áridos. Sin embargo, esa prestación solo se realiza durante diciembre, enero, febrero y marzo, por lo que no integra el costo mensual correspondiente al período abril-junio. En los meses en que se sume ese adicional, el total alcanzará los $620.363.918,56.

Una deuda retroactiva de $87,75 millones

Además del nuevo precio mensual, el proyecto reconoce una deuda a favor de la empresa por las diferencias generadas entre el valor vigente y el monto redeterminado durante abril, mayo y junio de 2026.

La diferencia se calcula en $29.250.964,74 por cada mes, lo que arroja un total retroactivo de $87.752.894,22, IVA incluido.

El acuerdo se encuadra en el artículo 47° del Pliego de Bases y Condiciones aprobado mediante la Ordenanza 6273. Para entrar en vigencia deberá contar con la aprobación del Concejo de Representantes y el visado del Tribunal de Cuentas.

Al haber sido incluido en una sesión extraordinaria solicitada por el Ejecutivo y el bloque oficialista, el proyecto se encamina a ser aprobado este viernes.

El resto del temario

La nueva redeterminación del contrato con CO.TR.ECO. forma parte de una agenda extraordinaria que incluye también proyectos para modificar la Ordenanza General Impositiva y la Tarifaria vigente, otorgar plazos y exenciones a instituciones, y suspender tasas y contribuciones para los comercios ubicados sobre calle Hipólito Yrigoyen, entre las avenidas San Martín y Arturo Umberto Illia.

También serán tratados dos despachos de comisión que llegan para su aprobación en segunda lectura y sin modificaciones: el Programa de Obras 2026/2027 – Plan de Pavimentación de Calles con Conectividad Estratégica y Obras Civiles Complementarias y una modificación del Presupuesto General de Gastos vigente.