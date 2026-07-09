El Club Solidario vuelve a convocar a la comunidad con su campaña de invierno

Este sábado 11 de julio recibirá alimentos en las puertas de los supermercados Disco, Becerra, Cordiez y Buenos Días. Las donaciones serán destinadas a merenderos y al refugio local.

El Club Solidario puso en marcha una nueva edición de su tradicional campaña de julio, una iniciativa que desde 2015 reúne donaciones para acompañar a merenderos y al refugio local durante uno de los momentos más difíciles del año.

La propuesta se realiza cada julio y diciembre y convoca a vecinos de Villa Carlos Paz a colaborar con alimentos, ropa de abrigo, calzado y frazadas.

Este sábado 11 de julio, integrantes del espacio recibirán donaciones de alimentos en las puertas de los supermercados Disco, Becerra, Cordiez y Buenos Días.

No es necesario inscribirse previamente. Quienes deseen participar podrán acercar su colaboración a cualquiera de esos puntos o ayudar a difundir la campaña.

Una iniciativa sostenida desde 2015

La coordinadora Virginia Laje destacó que la propuesta se desarrolla de manera ininterrumpida desde hace más de una década.

“Cada campaña nos encuentra con la misma emoción y las mismas ganas de ayudar. Son dos momentos del año en los que sabemos que las necesidades se hacen más fuertes, especialmente por el frío del invierno y por las dificultades que atraviesan muchas familias”, explicó.

Laje remarcó que todo lo recaudado tiene un destino directo.

“Lo reunido llega a los merenderos y al refugio de nuestra ciudad, que son quienes están todos los días acompañando a las personas que más lo necesitan”, señaló.

“Nuestra sede es la comunidad”

Una de las características del Club Solidario es que no cuenta con una sede física ni con una estructura formal para desarrollar su tarea.

“Nuestra sede es la comunidad”, resumió Germán Wunderlin, otro de los coordinadores.

“Somos un club abierto a todos los vecinos. No necesitamos una estructura rígida para trabajar; necesitamos personas comprometidas, con empatía y con ganas de colaborar. Lo importante es unir la necesidad con la voluntad de ayudar”, expresó.

El espacio tampoco administra dinero ni posee cuentas bancarias. Su función consiste en reunir donaciones y generar vínculos para que la ayuda llegue directamente a las instituciones que la necesitan.

“No manejamos dinero, pero somos ricos en solidaridad, porque la respuesta de la gente demuestra el enorme valor de una comunidad organizada”, destacó Laje.

Desde la organización recordaron que cada aporte, por pequeño que parezca, puede representar una ayuda importante para quienes atraviesan una situación de necesidad.

También agradecieron el acompañamiento sostenido de vecinos, comercios y medios locales, y renovaron la consigna que identifica a esta edición de la campaña: “Este sábado ganemos por goleada a la indiferencia”.