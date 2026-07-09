Río Cuarto: Llaryora encabezó los actos por el Día de la Independencia y llamó a la unidad de los argentinos

El gobernador presidió el desfile cívico-militar y participó del tradicional Fogón Patrio junto a vecinos, instituciones y autoridades locales. La celebración reunió a fuerzas de seguridad, establecimientos educativos, agrupaciones tradicionalistas y organizaciones de la sociedad civil. “La Argentina tiene todas las condiciones para progresar. Por eso, hoy más que nunca, debemos convocar a la unidad de los argentinos”, sostuvo el mandatario.

El gobernador Martín Llaryora encabezó este jueves en Río Cuarto los actos centrales organizados por el Gobierno de Córdoba para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. Acompañado por el intendente Guillermo De Rivas, presidió el desfile cívico-militar y participó del tradicional Fogón Patrio, en una jornada que convocó a miles de vecinos, instituciones y autoridades provinciales y municipales.

En ese marco, el mandatario dejó un fuerte mensaje de unidad y convocó a construir consensos que permitan sostener políticas de largo plazo para el desarrollo del país.

“Somos el octavo país más grande del mundo y tenemos la posibilidad de producir alimentos para más de 400 millones de personas. Tenemos minería, litio, tierras raras, cobre, gas, petróleo, costa marina y un sistema educativo que supo generar premios Nobel”, expresó.

Y agregó: “Tenemos todas las condiciones para progresar. Por eso creo que hoy tendríamos que llamar a la unidad de los argentinos. Que no sea solo en el fútbol cuando juega la Selección, sino que podamos construir acuerdos más allá de los partidos políticos y las religiones, sobre puntos comunes que no cambien cada cuatro años. Ningún país logra inversiones, trabajo y progreso sin políticas de largo plazo”.

El desfile cívico-militar contó con la participación de establecimientos educativos, fuerzas de seguridad, agrupaciones tradicionalistas, organizaciones de la sociedad civil y distintas entidades representativas de Río Cuarto y la región, que rindieron homenaje a una de las fechas más trascendentes de la historia nacional.

Por su parte, el intendente Guillermo De Rivas agradeció la presencia del gobernador y destacó que la realización de los actos oficiales en la ciudad “hace realidad a Río Cuarto como capital alterna de la provincia y a una Córdoba federal, no solo en los discursos, sino en los hechos y las acciones”.

Tras el desfile, Llaryora compartió con la comunidad el tradicional Fogón Patrio, un espacio de encuentro destinado a celebrar las tradiciones, la identidad y la cultura argentina. Allí anunció un aporte de 15 millones para el Centro Folklórico Tierra y Tradición.

Los festejos oficiales por el Día de la Independencia habían comenzado el miércoles por la noche en Huinca Renancó, donde el gobernador encabezó la tradicional Velada Patria junto a vecinos y autoridades locales.

Participaron además el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López; de Educación, Horacio Ferreyra; y de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres; los diputados nacionales Carlos Gutiérrez y Belén Avico; además de legisladores, intendentes y demás autoridades provinciales y municipales.